Lunes 03 de Noviembre de 2025
politica |
El Gobierno inicia una nueva etapa con cambios en el Gabinete nacional

Este lunes se realiza la primera reunión del renovado Gabinete encabezado por Javier Milei, con Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete y Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior.
El Gobierno nacional inicia esta semana una nueva fase política y de gestión. Este lunes, a partir de las 9:30 horas, se realizará en la Casa Rosada la primera reunión del Gabinete reestructurado que marcará el debut de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior. Ambos asumirán formalmente sus cargos durante la semana, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

 

El encuentro de este lunes también significará la primera participación del canciller Pablo Quirno en una reunión de Gabinete. Estarán presentes además los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Russo (Salud), entre otros.

 

Según trascendió, la agenda del día incluirá temas centrales como el Presupuesto 2026, las nuevas medidas económicas y un reconocimiento a los funcionarios salientes. Además, se espera que Adorni encabece próximamente las conferencias de prensa del Gobierno, mientras se define la designación oficial de Javier Lanari como secretario de Comunicación y Medios.

 

En paralelo, se prevén nuevos cambios en el Gabinete, ya que Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán Seguridad y Defensa, respectivamente, para asumir sus bancas en el Congreso.

 

 

R.G.

 

