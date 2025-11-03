18°
19° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 03 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
03 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Presupuesto 2026: Torres convoca a diputados de Chubut para consensuar una posición que beneficie a la provincia

La convocatoria también es extensiva a legisladores nacionales electos, en el marco del debate sobre el Presupuesto 2026 en lo referido a la provincia de Chubut
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, convocó a los diputados nacionales en funciones y electos, a debatir y analizar el Presupuesto Nacional 2026.

 

 

Con el objetivo de consensuar una posición común, el mandatario analizará junto a los legisladores Ana Clara Romero, Jorge "Loma" Ávila, César Treffinger, Eugenia Alianiello, José Glinski, Maira Frías y Juan Pablo Luque, el presupuesto para el ejercicio del año próximo, presentado por el Gobierno Nacional a mediados de septiembre, en lo referido a la provincia de Chubut.

 

 

Federalismo, previsibilidad y desarrollo

 

 

Al respecto, Torres sostuvo que la convocatoria "tiene como fin consensuar una posición que beneficie a nuestra provincia, de cara al trabajo y a las modificaciones que el Presupuesto pueda tener en comisión", agregando que "como lo hemos dicho desde el primer día, vamos a dar un debate que ponga a Chubut por sobre cualquier bandería política, priorizando el bienestar de la ciudadanía sin mezquindades, y dando el ejemplo en una discusión de estas características, tan importante para el interior del país".

 

 

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo aseguró que "en un escenario global dinámico y que se modifica constantemente, los consensos y la previsibilidad son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de las provincias y, en consecuencia, de la Argentina", a la vez que ratificó que "esperamos que el Presupuesto 2026 promueva un esquema federal y productivo, con el compromiso de todo el arco político para fortalecer el desarrollo del país".

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Choque frontal terminó con una persona hospitalizada
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Tragedia en la UBA: Murió un estudiante tras caer en la Facultad de Medicina
4
 Esquel: incidentes por alcohol marcaron el fin de semana
5
 Buscan al millonario que aún no sabe que ganó $2.372 millones
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados
4
 El municipio de Esquel y la Universidad del Chubut firmaron un convenio para el uso conjunto del edificio del Centro de Encuentro
5
 Innovación en San Luis: Lana de oveja se convierte en aislante ecológico y sustentable
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -