18°
19° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 03 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
03 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno provincial acompañó la celebración del VII Festival de la Lectura Trelew con dos jornadas de arte, lectura y comunidad

La séptima edición de “Lecturas en Juego” fue organizada por la Biblioteca Pedagógica Nº 2 junto a bibliotecarias de diversas instituciones educativas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, acompañó la séptima edición del Festival de la Lectura Trelew, que se realizó en la Escuela Nº 207 del barrio INTA de esa ciudad con entrada libre y gratuita. 

 

 

El evento reunió a cientos de estudiantes, docentes, familias y escritores en torno a la palabra, el arte y el juego como formas de aprendizaje y encuentro.

 

 

La apertura del festival contó con la participación de la Orquesta Escuela del barrio INTA, el Coro Abracadabra, de la escuela anfitriona y presentaciones teatrales y de narración de cuentos. A lo largo de dos jornadas se realizaron espectáculos circenses, actividades de lectura colectiva, obras teatrales, talleres y espacios de intercambio entre escuelas, bibliotecarias, escritores y estudiantes, consolidando una vez más a la escuela como un espacio central para la vida cultural y educativa de la comunidad.

 

 

Una propuesta educativa integral y participativa

 

La programación fue organizada por la Biblioteca Pedagógica N.º 2 junto a bibliotecarias de las escuelas Nº 122, 189, 207, 216 y 1730 IMA. La iniciativa contó con declaraciones de interés educativo y cultural del Ministerio de Educación, del Concejo Deliberante de Trelew y de la Legislatura Provincial, en reconocimiento a su valor formativo y social.

 

 

Entre las actividades destacadas se incluyeron las presentaciones de la escritora Iris Rivera, quien compartió lecturas y charlas con los estudiantes, funciones teatrales como “Romeo y Julieta: una clásica comedia de humor”, espectáculos de magia, muestras de coros escolares y presentaciones de poesía. También se sumaron stands y aulas temáticas donde las escuelas presentaron producciones literarias, juegos, trabajos y experiencias realizadas bajo títulos como “Leyendas y relatos regionales”, “El terror literario” o “Parque Jurásico”.

 

 

El cierre estuvo a cargo del Coro de la EPJA Nº 615 y la Murga Resistiré, que pusieron un broche festivo a dos días dedicados a la lectura, la creatividad y la participación.

 

 

El Ministerio de Educación del Chubut felicita a las instituciones organizadoras y participantes por el compromiso y el entusiasmo demostrado en esta nueva edición del Festival de la Lectura Trelew, una iniciativa que fortalece los vínculos entre escuela, familia y comunidad, y reafirma la lectura como una práctica viva, colectiva y transformadora.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Choque frontal terminó con una persona hospitalizada
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Tragedia en la UBA: Murió un estudiante tras caer en la Facultad de Medicina
4
 Esquel: incidentes por alcohol marcaron el fin de semana
5
 Buscan al millonario que aún no sabe que ganó $2.372 millones
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados
4
 El municipio de Esquel y la Universidad del Chubut firmaron un convenio para el uso conjunto del edificio del Centro de Encuentro
5
 Innovación en San Luis: Lana de oveja se convierte en aislante ecológico y sustentable
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -