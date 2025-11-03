El Gobierno provincial acompañó la celebración del VII Festival de la Lectura Trelew con dos jornadas de arte, lectura y comunidad

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, acompañó la séptima edición del Festival de la Lectura Trelew, que se realizó en la Escuela Nº 207 del barrio INTA de esa ciudad con entrada libre y gratuita.

El evento reunió a cientos de estudiantes, docentes, familias y escritores en torno a la palabra, el arte y el juego como formas de aprendizaje y encuentro.

La apertura del festival contó con la participación de la Orquesta Escuela del barrio INTA, el Coro Abracadabra, de la escuela anfitriona y presentaciones teatrales y de narración de cuentos. A lo largo de dos jornadas se realizaron espectáculos circenses, actividades de lectura colectiva, obras teatrales, talleres y espacios de intercambio entre escuelas, bibliotecarias, escritores y estudiantes, consolidando una vez más a la escuela como un espacio central para la vida cultural y educativa de la comunidad.

Una propuesta educativa integral y participativa

La programación fue organizada por la Biblioteca Pedagógica N.º 2 junto a bibliotecarias de las escuelas Nº 122, 189, 207, 216 y 1730 IMA. La iniciativa contó con declaraciones de interés educativo y cultural del Ministerio de Educación, del Concejo Deliberante de Trelew y de la Legislatura Provincial, en reconocimiento a su valor formativo y social.

Entre las actividades destacadas se incluyeron las presentaciones de la escritora Iris Rivera, quien compartió lecturas y charlas con los estudiantes, funciones teatrales como “Romeo y Julieta: una clásica comedia de humor”, espectáculos de magia, muestras de coros escolares y presentaciones de poesía. También se sumaron stands y aulas temáticas donde las escuelas presentaron producciones literarias, juegos, trabajos y experiencias realizadas bajo títulos como “Leyendas y relatos regionales”, “El terror literario” o “Parque Jurásico”.

El cierre estuvo a cargo del Coro de la EPJA Nº 615 y la Murga Resistiré, que pusieron un broche festivo a dos días dedicados a la lectura, la creatividad y la participación.

El Ministerio de Educación del Chubut felicita a las instituciones organizadoras y participantes por el compromiso y el entusiasmo demostrado en esta nueva edición del Festival de la Lectura Trelew, una iniciativa que fortalece los vínculos entre escuela, familia y comunidad, y reafirma la lectura como una práctica viva, colectiva y transformadora.

F.P