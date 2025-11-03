Trevelin vivirá dos jornadas a puro vóley por la Liga Formativa y el Torneo de Libres

El Gimnasio Municipal Eduardo Bjerring de la localidad de Trevelin vivirá dos jornadas a puro vóley donde tendrá la particularidad que se jugarán dos torneos de manera simultáneas.

Uno de ellos tiene relación con el Torneo Aniversario de Trevelin donde un total de nueve equipos en la rama femenina y otros ocho en la masculina, de la categoría Libres, jugarán desde el sábado 8 de noviembre, lo que tiene que ver con la etapa clasificatoria, en tanto al día siguiente será el momento de la definición de dicho torneo.

Pero precisamente el domingo 9 de noviembre tendrá lugar también la definición de la Liga Formativa de Voley de Esquel con la realización de seis encuentros, más precisamente las finales de las categorías Sub14, Sub16 y Sub18 tanto de varones como de mujeres.

En relación al torneo de libres, los equipos que jugarán en la rama femenina son los siguientes:

Zona A: Pinta Voley de Esquel, Gym Sofía de Trevelin, Octopus de Esquel, Municipalidad de El Bolsón y Lala Gym de Esquel.

Zona B: Dragonas de Trevelin, Transporte Rolando de Esquel, Oasis de Esquel y Retorno de Esquel.

Por su parte, la rama masculina está compuesto por los siguientes equipos:

Zona A: Team Lobos de Trevelin, Sportivo Trelew, Carasumo de Esquel y Oasis de Esquel.

Zona B: Leader House de Esquel, Los Cuervos de Sarmiento, El Molino de Trevelin y Mataderos de Gualjaina.

Señalemos que en la jornada del día sábado, en dos canchas simultáneas, se jugarán todos los partidos de la etapa clasificatoria, jugando en semifinales los dos primeros de cada una de las zonas.

Al día siguiente, a partir de las 10 de la mañana, se llevarán a cabo las semifinales, tanto de varones como de mujeres, también en dos canchas simultáneas, como así también los encuentros por el tercer y cuarto puesto en ambas ramas.

Quedando los partidos finales, por el primer y segundo puesto, recién para las 20 horas.

Claro que, por la tarde se jugarán las finales de la Liga Formativa de la Liga Esquelense de Voley, tanto de varones como de mujeres, de las categorías Sub14, Sub16 y Sub18 ya en una sola cancha.

Para luego jugar las dos finales del Torneo Aniversario categorías libres.

El profesor Jorge Montesino, un gran referente del vóley formativo en la región y organizador del Torneo Aniversario, hizo un balance del desarrollo del vóley formativo en esta temporada, los viajes por realizar y el apoyo que reciben desde el Fondo para el Desarrollo Deportivo que funciona en la Secretaría de deportes de Trevelin.