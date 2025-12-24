“Chivo Gate”: Torres echó y denunció al funcionario que llevaba los 27 animales

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, despidió al funcionario provincial que fue detenido por la Policía en un vehículo oficial con 27 chivos faenados de manera ilegal.

Se trata de Ventura Antonio Martínez, director de Asuntos Municipales, quefue demorado luego de huir unos 19 kilómetros en cercanías a la localidad de Dolavon. El ahora exfuncionario fue demorado tras requisar la caja de la Renault Alaskan en la que circulaba, cuando la Policía constató la presencia de los corderos faenados.

Horas después, fue echado del Gobierno a través de un decreto firmado por el gobernador. Torres resolvió "dejar sin efecto" la designación de Martínez en su cargo y, además, el exfuncionario fue denunciado ante la Justicia.