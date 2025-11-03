17°
Cielo mayormente nublado y sin lluvias para este lunes en Esquel

El lunes 3 de noviembre en Esquel se presentará con cielo mayormente nublado, sin lluvias y temperaturas entre 9 °C y 19 °C. El viento soplará del oeste y suroeste con velocidades de hasta 22 km/h.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes 3 de noviembre en Esquel una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día, aunque sin probabilidades de lluvias, por lo que se espera un inicio de semana estable y con buen tiempo.

 

Las temperaturas se mantendrán dentro de valores agradables para la época: la mínima prevista es de 9 °C en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C por la tarde.

 

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste con intensidades leves a moderadas, entre 7 y 22 km/h, sin pronóstico de ráfagas significativas.

 

En síntesis, el lunes ofrecerá una jornada templada, sin lluvias y con nubosidad variable.

 

 

R.G.

 

