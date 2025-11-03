17°
19° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 03 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
03 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Arrancó el Cyber Monday: ¿Cómo comprar de forma segura?

Durante tres días, miles de marcas ofrecen descuentos online en una nueva edición del Cyber Monday. Desde Defensa al Consumidor y la Fiscalía de Chubut recomiendan tomar precauciones ante posibles fraudes en las compras online. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este lunes comenzó una nueva edición del Cyber Monday, el evento de comercio electrónico más esperado del año, que se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre con miles de productos en promoción y ofertas especiales.

 

Durante estas jornadas, millones de consumidores aprovechan los descuentos en tecnología, indumentaria, viajes y artículos para el hogar. Sin embargo, el auge de las compras online también trae consigo un incremento de las estafas y fraudes digitales, por lo que distintos organismos públicos reforzaron las advertencias y difundieron recomendaciones para realizar operaciones seguras.

 

Desde la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal de Chubut recordaron que la precaución es clave en este tipo de eventos.

 

Entre las maniobras más frecuentes detectadas se encuentran la creación de sitios falsos que simulan ser tiendas oficiales, las ofertas engañosas difundidas por redes sociales o mensajería instantánea y los correos electrónicos con enlaces maliciosos diseñados para robar información bancaria.

 

Tanto desde el Gobierno nacional como desde las fiscalías especializadas recomiendan seguir una serie de pautas para reducir riesgos y proteger los datos personales:

 

- Comprar solo en sitios oficiales y verificar que la dirección web comience con “https” y muestre el candado de seguridad.

 

- Comparar precios antes de comprar y revisar la letra chica de las promociones para evitar cargos ocultos.

 

- Guardar comprobantes y capturas de pantalla de todas las operaciones, correos o chats, que pueden servir como respaldo ante reclamos.

 

- Ejercer el derecho al arrepentimiento, que permite cancelar la compra hasta 10 días después de recibir el producto sin justificar el motivo.

 

- Evitar compartir información personal o datos bancarios por canales no seguros o externos a la plataforma oficial.

 

Además, desde Defensa al Consumidor recordaron que todos los comercios deben respetar las condiciones de las promociones ofrecidas y asumir el costo de devolución si el comprador decide ejercer su derecho de arrepentimiento.

 

Con miles de ofertas activas y un creciente volumen de transacciones, el Cyber Monday se consolida como un evento clave para el consumo digital en la Argentina, pero también como una oportunidad para reforzar los hábitos de compra segura y responsable.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Choque frontal terminó con una persona hospitalizada
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Carina Estefanía defendió los fueros judiciales como garantía de una justicia independiente
4
 Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"
5
 Innovación en San Luis: Lana de oveja se convierte en aislante ecológico y sustentable
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Milei tras el triunfo: "Hoy pasamos el punto bisagra; comienza la construcción de la Argentina grande"
4
 Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados
5
 El municipio de Esquel y la Universidad del Chubut firmaron un convenio para el uso conjunto del edificio del Centro de Encuentro
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -