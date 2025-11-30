No más estereotipos

El 30 de noviembre se conmemora a nivel internacional el “Día de Lucha contra los Trastornos Alimentarios” (TCA). Este día tiene como objetivo generar mayor conciencia acerca del impacto de esta problemática, cuya prevención y control es de Interés Nacional en Argentina, según la ley N° 26.396.

Comportamientos alimenticios “anormales”





La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los TCA como comportamientos alimentarios anormales. Estos están acompañados por una distorsión en la percepción de la imagen corporal y una preocupación excesiva por el peso y por la comida. Estas condiciones psicológicas, sumadas a factores interpersonales, sociales y culturales, perturban la conducta alimentaria y pueden deteriorar significativamente la salud física, mental y el funcionamiento psicosocial, pudiendo llegar en casos extremos a la muerte.

Los TCA pueden originarse por diversas causas, siendo los factores socio-culturales especialmente relevantes a la hora de promover una imagen saludable y realista. Sentimientos de insuficiencia, depresión, ansiedad, soledad, dificultades en las relaciones familiares, o haber experimentado un evento traumático también pueden contribuir a su desarrollo.



La presión por el “Cuerpo perfecto”



Los Trastornos de la Conducta Alimentaria afectan tanto a hombres como a mujeres, pero son algunos de los trastornos más prevalentes en la adolescencia. Los signos y síntomas suelen aparecer entre los 14 y los 19 años, aunque también pueden presentarse en niños y adultos.

En nuestro país, las estadísticas son especialmente preocupantes. Según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), 1 de cada 3 mujeres jóvenes pueden presentar cuadros vinculados a algún TCA, especialmente bulimia nerviosa y anorexia nerviosa. Este alto índice no es de extrañar, ya que siempre se habla de dietas y de tener un cuerpo perfecto”, y la evaluación social a menudo se centra en si uno está “más gordo o más flaco”.







La adolescencia es una edad clave donde una persona está desarrollando su personalidad y donde el cuerpo empieza a cambiar. La profunda insatisfacción con el propio cuerpo, forma y peso es la causa por la cual muchas personas desarrollan comportamientos poco saludables en relación al consumo de alimentos.



Reflexiones y señales de alerta



Es crucial que niños, adolescentes y sus familias presten atención a las señales de alerta. La OMS ha emitido recomendaciones para identificar síntomas:



• Pérdida de peso visible por evitar el consumo de alimentos calóricos.

• Vómitos autoprovocados luego de ingerir alimentos.

• Distorsión del aspecto corporal.

• Realizar ejercicio en exceso.

• Consumo de fármacos para lograr purgas intestinales cuando no son necesarios.



Para los jóvenes, es importante conocer las características de los trastornos más comunes:



Anorexia nerviosa: Se caracteriza por una insatisfacción extrema con el tamaño o forma del cuerpo. La persona tiene una aversión a la comida, induciendo el auto inanición y presentando una pérdida excesiva de peso. Hay un miedo y preocupación intensa por engordar.



Bulimia nerviosa: El miedo a la grasa y los intentos de perder peso son los principales síntomas. Se interrumpe el ayuno prolongado con episodios de ingesta de grandes cantidades de alimentos, seguidos del acto de purga para compensar las calorías consumidas (vómitos inducidos, uso de laxantes o pastillas dietéticas). Es el sentimiento de pérdida de control, seguido de culpa, lo que conduce al acto de vómitos autoprovocados

Trastorno por atracones: Se caracteriza por frecuentes episodios de alimentación descontrolada (ingestión indiscriminada de alimentos en un lapso corto). A diferencia de la bulimia, las personas con este trastorno no eliminan el exceso de calorías del cuerpo.



El camino hacia la ayuda



Los trastornos alimenticios son condiciones psicológicas que pueden conducir a una enfermedad crónica e incluso incapacitante. Se recomienda abordar la temática sin estigmatizaciones, con empatía, comprensión, y buscando asesoramiento profesional.

Un Trastorno de la Conducta Alimentaria no es simplemente sobre comida; es una vida cargada de emociones, a menudo arraigada en la insatisfacción profunda. Reconocer la situación y buscar apoyo es el primer paso para recuperar la salud física y mental.



