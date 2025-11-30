Llega “Zootopia 2” al auditorio municipal de Esquel

El Cine Auditorio Municipal de Esquel ofrece una propuesta cinematográfica ideal para toda la familia con la proyección de la película "Zootopia 2". La aventura animada se extiende durante el cierre de noviembre y el inicio de diciembre, con varias funciones en formatos 2D y 3D.

La proyección de "Zootopia 2" se presenta como una "aventura imperdible para disfrutar con los más chicos (¡y los no tan chicos también!)".

Días y horarios de proyección

La película estará en cartelera durante tres días consecutivos, ofreciendo diferentes horarios y formatos para que la comunidad pueda asistir:

Domingo 30 de Noviembre: La función del domingo será a las 16:15 hs y se proyectará en formato 2D .

Lunes 1 de Diciembre: La única función para el inicio de diciembre será a las 21:30 hs y se presentará en formato 3D .

Martes 2 de Diciembre: La última función anunciada será a las 14:00 hs en formato 2D.

Venta de entradas y precios

Las entradas para todas las funciones se encuentran en venta en Belgrano 330, de 10:00 a 20:00 hs.

Los precios de las entradas varían según el formato de proyección:

Formato 3D: $8.500 .

Formato 2D: $7.500.

El Cine Municipal extiende la invitación a toda la comunidad a disfrutar de la película en el Cine Municipal de Esquel.





T.B