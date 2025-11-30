Trabajo de limpieza en la Ruta Provincial 12

Actualización sobre el estado de la Ruta Provincial 12, en el tramo Piedra Parada – Paso del Sapo – Cerro Cóndor – Empalme con la RN 25:

Personal de la Línea Provincial, jurisdicción Zona Noroeste, informó que desde temprano están trabajando con maquinaria en los despejes de la Ruta 12, especialmente en la zona de Paso del Sapo, que fue la más afectada por la tormenta.

Actualmente, la ruta se encuentra habilitada con precaución, ya que todavía hay maquinaria operando y permanecen algunos sectores con barro y hielo. De todos modos, se estima que entre lo que queda de la mañana y la media tarde el tramo quedará despejado y habilitado casi al 100%.

Además, esta mañana trasladaron una máquina desde Paso de Indio para trabajar en el sector entre la RP 12 y el empalme con la RN 25, donde también se están realizando despejes.

Por otra parte, la Ruta Provincial 13, que conecta Paso del Sapo con el empalme de la RP 4 hacia Gastre, permanece momentáneamente intransitable debido a la presencia de piedras, barro y agua. Una vez finalizados los trabajos prioritarios en la Ruta 12, se continuará allí, por lo que se estima que podría quedar habilitada durante la tarde.

En el operativo de control y asistencia en ruta están colaborando Vialidad Provincial, la comisaría de Paso del Sapo, la comisaría de Gualjaina, y la comuna de Paso del Sapo, trabajando de manera conjunta para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad.

A medida que surjan novedades se irán informando.

Por el momento no hay imágenes disponibles, pero serán enviadas cuando se obtengan.

T.B