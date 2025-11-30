La completa agenda cultural para este domingo

El Municipio de Esquel presentó la agenda cultural que se desarrollará entre el domingo 30 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, concentrando las actividades del domingo en la noche y ofreciendo un evento de cierre de talleres con entrada libre y gratuita para el inicio de diciembre.

Domingo 30: Noche de teatro y música de cuerdas

La agenda del domingo 30 se concentrará por completo durante la noche, ofreciendo dos espectáculos en simultáneo.

Teatro en el Auditorio Municipal: El espectáculo "¿Crecer o No Crecer? de Metéle que son Pasteles!" se presenta a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal. La entrada general tiene un costo de $6.000 .

Concierto en Melipal: En paralelo, Camerata Arcos al Sur repite su exitoso "Concierto de Cuerdas" a las 20:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. El costo de la entrada para este evento es de $10.000.

Lunes 1 de Diciembre: Cierre de talleres y entrada gratuita

El lunes 1 de diciembre marcará el cierre de actividades de formación y la bienvenida al nuevo mes con un evento cultural importante.

"Ventana a los Barrios": Se realizará el evento "Ventana a los Barrios" en el Auditorio Municipal.

Horario y Objetivo: El evento tendrá lugar de 18:00 a 20:30 horas y se enmarca como cierre de la muestra de los talleres municipales de formación (TAMFI y TAMFOC) .

Sedes de los Talleres: Estos talleres se dictaron en sedes vecinales, puntos digitales y el Centro Cultural Melipal.

Acceso: La entrada para disfrutar de esta muestra es libre y gratuita.

T.B