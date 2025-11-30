15°
Domingo 30 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Chubut y Chile avanzan en proyecto binacional de conservación Marino-Costera en Patagonia Azul

La reunión virtual, con participación de organismos provinciales y chilenos, reafirma el compromiso con la protección ambiental. La cooperación binacional busca intercambiar experiencias y diseñar acciones conjuntas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del Programa de Cooperación Descentralizada entre Chile y Argentina, representantes de organismos provinciales, nacionales y entidades vinculadas a la conservación ambiental mantuvieron una reunión virtual para dar continuidad al proyecto “Desarrollo sustentable y conservación marino-costera en el Parque Provincial Patagonia Azul (Chubut, Argentina) y el Área Marino Costera Protegida de Múltiples Usos Juan Fernández (Región de Valparaíso, Chile)”.

 

El encuentro marcó un nuevo paso dentro del proceso de articulación territorial que impulsa la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres consolidando políticas públicas que promueven la preservación de ecosistemas estratégicos y la gestión integrada del borde costero. La provincia continúa posicionándose como referente regional en conservación marina y planificación territorial sustentable.

 

Desde el Gobierno del Chubut formaron parte de la reunión representantes del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, las Secretarías de Pesca y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y Asesoría General de Gobierno. Mientras que, por Chile, participaron referentes del Área Marino-Costera Protegida Juan Fernández. Además de los organismos, Fundación Vida Silvestre y la Consultora responsable del Plan de Manejo del Parque Provincial Patagonia Azul.

 

Oportunidad estratégica

 

Esta instancia reafirma el compromiso provincial con la protección del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales, promoviendo estrategias de conservación que integran conocimiento técnico, articulación binacional y participación de organizaciones especializadas.

 

La cooperación con Chile representa una oportunidad estratégica para el intercambio de experiencias en manejo de áreas protegidas, el fortalecimiento de políticas públicas y el diseño de acciones conjuntas que garanticen la salud y la biodiversidad del ecosistema marino-costero compartido.



T.B

 

