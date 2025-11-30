Parques Nacionales busca a la yaguareté "Acai" desaparecida en Chaco

La Administración de Parques Nacionales (APN) intensificó la búsqueda de Acaí, una hembra de yaguareté que desapareció a escasas semanas de haber sido liberada en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco.

En un hecho inédito, la APN anunció este sábado la entrega de una recompensa de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) a quienes puedan aportar información precisa que ayude a identificar a los responsables de la desaparición de la felina.

Investigación judicial y daño ambiental millonario

La desaparición de Acaí, considerada Monumento Natural Nacional y Provincial, encendió las alarmas y desencadenó una investigación judicial que aún se encuentra en curso para esclarecer las causas y determinar posibles responsables.

La búsqueda de la yaguareté movilizó a equipos de la Fundación Rewilding Argentina, autoridades provinciales y a la jurisdicción de la Justicia Federal, quienes articulan acciones para la protección, seguimiento y repoblación de la especie.

El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, informó días atrás que el daño ambiental ocasionado por la desaparición del ejemplar se estimó en $2.700 millones. El funcionario subrayó la contundencia de la ley en estos casos: “Es muy grave matar un animal de esta especie. La sanción está prevista y se aplicará si se determina un responsable”.

Despliegue y últimas pistas

Acaí, una hembra de 2 años y 8 meses, se sumó al programa de reintroducción el 5 de octubre pasado, coordinado por la Fundación Rewilding Argentina, la APN y el gobierno del Chaco. Un collar satelital permitía seguir sus movimientos casi en tiempo real, pero el 25 de octubre, el collar perdió contacto.

El operativo de búsqueda se activó desde la última señal del collar, captada en las inmediaciones del río Bermejo. La búsqueda ha sido intensa, incluyendo buzos de Bomberos, patrullajes terrestres, análisis de geolocalización y actividades de inteligencia de campo.

A pesar del despliegue, los investigadores aún no han hallado ni el collar localizador ni el cuerpo del animal. Inicialmente se informó que el dispositivo había aparecido en el río Bermejo, pero el fiscal Amad desmintió ese dato este pasado jueves.

El fiscal Amad señaló que la investigación abarca rastrillajes terrestres y fluviales en áreas de acceso complicado, donde las condiciones extremas y la baja densidad poblacional limitan el trabajo. El protocolo también incluye el análisis de imágenes satelitales, la validación de reportes de habitantes de la zona y la consideración de posibles encuentros con animales domésticos. La Justicia Federal está revisando dispositivos móviles secuestrados a través de la División Cibercrimen.

Las autoridades solicitaron expresamente la colaboración de las comunidades locales para difundir este llamado y recolectar datos relevantes, en un esfuerzo por fortalecer la seguridad de los animales reintroducidos. Amad instó a la prudencia, aclarando: “No tengo elementos ciertos hoy que me hagan pensar que Acaí está muerta, ni que actuó una banda de cazadores furtivos. No descarto nada, pero no puedo afirmarlo”.



T.B