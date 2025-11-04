16°
Martes 04 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Cecilia Loccisano dejó su cargo como viceministra de Salud

La exfuncionaria agradeció la confianza del presidente Milei y del ministro Lugones. Su salida se da en un contexto de modificaciones dentro del equipo de gobierno.
La viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, presentó su renuncia este lunes, en el marco de los recientes movimientos dentro del Gabinete del presidente Javier Milei. La funcionaria confirmó su decisión a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, donde expresó su agradecimiento al mandatario y al ministro de Salud, Mario Lugones.

 

“El día de hoy presenté mi renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación”, escribió Loccisano. En su mensaje, destacó su paso por el Ministerio y señaló que su gestión estuvo orientada a una administración “eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan”.

 

La salida de la funcionaria se da en un contexto de reconfiguración interna del Ejecutivo, que en los últimos días incorporó a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete y a Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior. La renuncia de Loccisano se suma así a una serie de movimientos que marcan el inicio de una nueva etapa para el Gobierno nacional. 

 

 

