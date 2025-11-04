Un padre violento le pegó una trompada a un compañero de su hijo dentro de la escuela

Ariel, papá de un alumno de 17 años del Colegio Santa Teresa de Neuquén, denunció que su hijo fue agredido dentro del establecimiento por el padre de otro estudiante. Según su relato, el ataque ocurrió frente a otros papás y personal del colegio, y derivó en una denuncia ante la Policía.

“Hoy (lunes) a las ocho de la mañana dejo a mi hijo más chico en la primaria y voy a buscar al de la secundaria. En ese momento se me acerca una pareja, me preguntan si soy el papá de mi hijo mayor y me dicen que quieren hablar conmigo por un inconveniente que su hijo tuvo con el mío”.

El padre aceptó conversar con ellos, sin sospechar que la situación terminaría en violencia. “Me explicaron que había existido un problema por un video entre los chicos, algo que yo desconocía completamente. Me puse a disposición para aclararlo con la dirección y entre los padres, con diálogo. Pero dos horas después, esa misma persona atacó a mi hijo dentro del colegio”, relató.

Según reconstruyó Ariel, el conflicto que motivó el reclamo tenía origen en un video tipo “Ping Pong” que los estudiantes de quinto año habían grabado para TikTok. “Son esos videos que hacen las promociones, donde entrevistan a distintos compañeros y les hacen preguntas rápidas. Al parecer, al hijo de esta pareja no le gustó cómo salió o lo sintió como una burla”, explicó.

El material había sido borrado hacía más de un mes, luego de que el joven afectado manifestara su malestar ante los preceptores. “Mi hijo me contó que en su momento hablaron del tema con la escuela, que se borró el video y se le pidió disculpas, al otro alumno. O sea, ya estaba solucionado”, señaló.

Ariel remarcó además que su hijo es muy consciente del daño que puede causar el acoso escolar. “Hace dos años se suicidó un amigo de él por bullying. En casa es un tema que se habla mucho. Jamás haría algo con la intención de burlarse de otro chico”, enfatizó.

Luego de hablar con la pareja, Ariel volvió a su casa y más tarde acompañó a su hijo al colegio para tratar el tema con las autoridades. “Llegamos, mi hijo entra primero, y nosotros esperamos en mesa de entrada porque los padres tenemos que anunciar nuestros datos antes de ingresar. Cuando esta pareja lo ve, el hombre se le acerca, le pregunta su nombre y le pega un golpe en el estómago. Después intenta darle otro en la cara, pero mi hijo alcanza a cubrirse con la mochila”, relató.

El adolescente, de 17 años, quedó en shock tras la agresión. “Lo agreden dentro de su escuela, por algo que ya estaba hablado y resuelto”, lamentó el padre.

Tras el ataque, se produjo un momento de tensión en la puerta del colegio. “Nosotros pedíamos explicaciones, y este hombre agarró un palo y empezó a amenazarnos a todos. Finalmente, se subió a su auto y se fue. Fue una situación de total descontrol”, agregó.

La familia del joven agredido cuestionó la reacción del colegio y la falta de medidas preventivas. “Las autoridades nos dijeron que no vieron el momento del golpe, que estaban en una reunión. Cuando salieron, la agresión ya había ocurrido. Intentaron detenerlo, pero no pudieron. Nos contuvieron, pero no hay un protocolo claro para actuar en estos casos”, señaló Ariel.

El padre insistió en que el hecho expuso una grave falla en los controles de acceso. “Uno tiene que anunciarse en la entrada para poder ingresar, dar los datos, esperar autorización. Esta persona estaba adentro sin ningún tipo de restricción y golpeó a un menor. Si eso pasa dentro del colegio, ¿qué podría haber hecho si se lo cruza en la calle?”, se preguntó.

La familia radicó una denuncia policial por la agresión y exige que el colegio adopte medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes. “No estamos tranquilos. Un adulto violento entró, agredió a un chico y se fue impune. Como padres, exigimos justicia y seguridad".

