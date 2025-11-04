16°
Martes 04 de Noviembre de 2025
04 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

“Te vamos a meter la cabeza en una freidora”, amenaza y secuestro de una joven mujer

Convivía con una pareja que la acusó de haberle robado dinero. La esperaron y amenazaron además a apuntarle con un arma y mantenerla secuestrada.
Un hombre y una mujer fueron acusados de cometer un violento secuestro y ataque contra una joven a la que mantuvieron cautiva, agredieron y amenazaron durante varias horas dentro de una vivienda de Plottier. La audiencia se realizó el sábado por la tarde y el juez de garantías Juan Manuel Kees dio por acreditada la formulación de cargos.

 

Según la investigación provisoria, el hecho ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes de la semana pasada. La víctima convivía de manera temporal en la casa de los imputados, identificados como P.L.G. y M.A.S. Al regresar al domicilio cerca de las 22, fue acusada por ambos de haber robado dinero.

 

A partir de allí comenzó una escalada de violencia: la golpearon, la retuvieron contra su voluntad y la mantuvieron encerrada hasta aproximadamente las 2 de la mañana.

 

Durante ese lapso, los agresores la amenazaron con un arma y, según detalló la fiscal, incluso le advirtieron que iban a “meterle la cabeza en una freidora de aire. La mujer sufrió golpes en distintas partes del cuerpo, perdió una prótesis dental, presentó hematomas en ambos ojos y diversas escoriaciones.

 

Finalmente, logró escapar gracias a la intervención de un vecino y se refugió en la casa de una amiga. González atribuyó a los dos imputados los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el ejercicio de violencia, en concurso real con lesiones leves, daño y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma, todo en calidad de coautores.

 

El juez Kees avaló las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía: prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la víctima durante cuatro meses (plazo fijado para la investigación), además de la obligación de presentarse dos veces por semana en la Comisaría Séptima de Plottier. Si bien la defensa pública no se opuso a los cargos, anticipó que planteará una versión alternativa de los hechos durante el proceso.

 

 

 

