Se enamoró del preso que debía cuidar, fue su cómplice y ahora, la exoneraron

Por “faltas disciplinarias gravísimas”, fue exonerada la ex integrante del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Alejandra Vilque, una mujer de unos 40 años que se desempeñaba en la Unidad de Ejecución Penal Nº 2 de General Roca al momento de ser detenida en el contexto de una investigación por diversas “entraderas” de las que resultaron víctimas empresarios de la región. La mujer se enamoró de un preso al que alojó en su casa cuando este se fugó aprovechando el beneficio de salidas transitorias. Se comprobó su complicidad y la historia de amor terminó mal para la guardiacárcel que ahora deberá buscar trabajo.

Durante su horario de trabajo, la ahora ex penitenciaria, habría conocido y entablado una relación sentimental con Facundo Guillermo Agüero, un sujeto que luego de acceder al régimen de prisión domiciliaria, cortó su tobillera electrónica y se dio a la fuga.

Vilque, quien en ese momento aún integraba activamente el SPP, terminó detenida en la Unidad Quinta de Policía de Cinco Saltos. En las últimas horas se dio a conocer el Decreto Nº 922, por el cual se resuelve “exonerar al Sargento (AS-EG) Vilda Alejandra Vique (Legajo Personal Nº 28.275/8), D.N.I. Nº 30.751.203, a partir de la firma del presente acto administrativo”.

Según el encuadre legal, la medida se toma “por haber cometido las faltas disciplinarias gravísimas previstas en el artículo 155º, punto 1º, inciso c)”, el cual castiga la “inconducta notoria cuando el prestigio de la institución o cargo resulte gravemente afectado”. Además, se la encontró responsable de “no obrar con la corrección y decoro que impone el cargo o la función, cuando el prestigio de la institución resultare seriamente afectado”.

En julio de 2023 se realizó un allanamiento en la casa de Vilque, ubicada en el barrio House Vial de General Roca, en el contexto de una investigación por asaltos a empresarios de Villa Regina.

En ese primer procedimiento detuvieron a Facundo Guillermo Agüero, pero el mismo domicilio fue allanado nuevamente y en esa oportunidad la penitenciaria fue aprehendida.