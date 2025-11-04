El ladrón del cementerio: entre las tumbas quiso robarle a una mujer de 80 años

Un operativo policial en el cementerio de Centenario terminó con la detención de un joven de 23 años por intento de robo a dos mujeres. Además, las fuerzas advirtieron que estaba excitado y perturbado. Antes lo había intentado con una de 51. Fue detenido por la policía y se comprobó que tenía pedido de captura vigente por otros hechos. Al constatar los registros figuraba que tenía un pedido de captura activo.

El hecho ocurrió pasado al mediodía, cuando la Comisaría Quinta recibió un llamado alertando sobre un hombre que había intentado asaltar dentro del predio ubicado en Calle 5 y Ruta 7. Al llegar, los efectivos encontraron al sospechoso en evidente "estado de alteración" y procedieron a demorarlo.

Según los testimonios recabados en el lugar, el joven primero forcejeó con una mujer de 51 años para sacarle una mochila pero no pudo apropiársela. Luego, intentó arrebatarle la cartera a una vecina de 80, que estaba acompañada por un familiar.

Para reducirlo, la policía debió emplear fuerza mínima, sin que se registraran personas heridas. Las víctimas fueron invitadas a radicar la denuncia formal. El procedimiento fue encabezado por personal de la Comisaría Quinta y contó con la intervención de la Brigada de Investigaciones para completar las diligencias correspondientes.

Horas más tarde, cerca de las 18, la División Antecedentes confirmó que el detenido tenía un requerimiento judicial de captura vigente en el ámbito provincial y federal. La orden había sido emitida el 24 de octubre por el juez de Garantías Luciano Hermosilla en el marco de una causa por presunto encubrimiento.

Tras ser notificado, el joven quedó detenido por disposición de la fiscal de Robos y Hurtos, Silvia Garrido. De acuerdo a lo previsto fue trasladado este lunes a las 8 de la mañana a la Ciudad Judicial para la audiencia de formulación de cargos.