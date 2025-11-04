"Explosión de colores": el piloto del globo aerostático va cerrando la temporada en Tulipanes Patagonia

El campo de tulipanes de Trevelin se despide de una exitosa temporada, y con él, el globo aerostático que nuevamente ofreció la experiencia del vuelo cautivo en globo aerostático. El piloto que opera el globo aerostático con la técnica del vuelo cautivo, Carlos Niebhur, nos comparte sus apreciaciones ya en la recta final de temporada. "Nos queda una semana y se ve que cada vez el potencial turístico de Trevelin se despierta," afirmó. El piloto destacó el creciente interés del público: "Cada vez hay más gente que le interesa, que se comenta y que vienen a disfrutar de la paz, de los paisajes y de las actividades que tenemos acá."

Un paisaje que causa emoción

Según Niebhur, la vista desde el globo es inigualable y genera una fuerte emoción en los visitantes. "Se van extasiados, la gente se emociona enormemente desde el globo viendo los tulipanes, es increíble," relató.

El atractivo, explicó, no es solo el campo lleno de flores, también lo es el entorno completo: "Todo el paisaje es una explosión de colores, de visuales que pocas veces se encuentran todas juntas en otro lugar, por eso es que tiene un atractivo especial. Trevelin tiene como un magnetismo, es como un clima especial."

El piloto confesó su propio afecto por el lugar: "La primera vez que vine me enamoré. Realmente disfruto enormemente venir, estar en el pueblo, en la locación y volar sobre el valle."

Reconocimientos y homenajes

Niebhur aprovechó la oportunidad para destacar a las personas clave que hacen posible esta actividad, comenzando por su socio: "Quiero saludar especialmente a mi socio 'Queque' Parodi, que fue al que se le ocurrió traer un globo, que nos convocó y con el cual hicimos una sociedad para que ustedes disfruten del vuelo acá en el valle."

Finalmente, el presidente del Club Aerostático Argentino brindó un sentido reconocimiento al dueño del predio y a un visitante especial. Destacó primero al dueño de la plantación, Juan Carlos Ledesma: "Le damos un cariño a Juan Carlos. Especialmente, sin él esto no podría funcionar. Sin Juan Carlos, con los tulipanes, y que nos permita estar en el predio de él con esta actividad no podríamos hacer nada." También destacó la visita de un Héroe de Malvinas que estaba visitando el predio. Niebhur se mostró honrado de haber llevado a volar a un veterano de la Guerra de Malvinas. Se trató de Cosme Barrios, invitado por Queque Parodi: "Igual para nosotros, especialmente al héroe de Malvinas que nos trajeron, que es un honor haberlos llevado a volar."

La actividad del globo cautivo está cerrando así una exitosa temporada, dejando a los turistas con el recuerdo de una perspectiva única sobre el mágico valle de Trevelin.

E.B.W.