Sierra Colorada: memoria ancestral gastronómica

Con gran convocatoria se realizó el segundo encuentro culinario en la zona de Trevelin, marcando no solo un hito en la agenda gastronómica local, sino también el inicio de una nueva etapa de emprendimiento rural para Eva Aillapán, dueña de "La casita de Lala" y ex cocinera escolar.

El evento es la continuidad de una iniciativa que comenzó en Ruka Küwü – Casa de las manos, Aillapán destacó la figura del ex secretario de Turismo de Trevelin, Juan Manuel Peralta, por su rol en el encuentro original. "El primer encuentro se hizo por intermedio de Juan Manuel Peralta, que fue el que trajo a la señora de Guatemala, que vino a presentar su comida", explicó Aillapán. Cintia Figueroa, quien está al frente de Turismo, acompañó en el evento y ofreció su colaboración para que esto continúe en crecimiento, destacando la labor de la familia al frente de este evento.

Organización express y gran convocatoria

La realización del segundo encuentro fue un desafío logístico que se concretó en tiempo récord. Eva Aillapán relató la gestación de la jornada: “Para no perder la fecha, más o menos, nos faltaban 10 días cuando nos unimos con Daniela, y bueno, dijimos, lo hacemos, y lo hacemos, y acá estamos. Gracias a todos los que se llegaron al lugar, y bueno, mucha gente que no pensábamos que iba a ser así”.

La emprendedora expresó su agradecimiento a todos los participantes y colaboradores, incluyendo a los responsables de los stands y a quienes cocinaron en el lugar. También tuvo palabras especiales para su entorno familiar. "Agradecer siempre a mi familia, que me ayuda un montón, a mi hijo Fede, que me acompaña, mi mano derecha, y bueno, mis hermanas, que siempre están conmigo", afirmó.

Turismo rural en "La casita de Lala"

La realización de este encuentro coincide con un cambio significativo en la vida de Eva Aillapán, quien se ha jubilado de su rol como cocinera de la Escuela 166, un servicio que se extendió por 28 años.

“Me jubilé, ya a partir de ayer, ya estoy en el sector jubiladas. Agradecer también a Dios en primer lugar, a que pude llegar, cumplir mis años de servicio”, comentó Aillapán, quien se mostró entusiasta por poder dedicar su tiempo y pasión a su emprendimiento. "Puedo seguir trabajando en lo que me gusta", agregó emocionada.

El proyecto de Turismo Rural se desarrolla en "La casita de Lala", ubicada a 20 kilómetros de Trevelin. La propuesta busca ofrecer una experiencia gastronómica personalizada y familiar. "Ahora estaremos más a pleno acá en la casita, haremos más eventos. Es algo de turismo rural, todo tipo, como que estuviéramos en casa, de la abuela, del tío, de la mamá”, detalló.

Reservas y gastronomía a medida

El servicio de comidas se ofrece exclusivamente con reservas, haciendo hincapié en la personalización del menú. En la temporada de verano, los platos predilectos incluyen asados y cordero, pero la filosofía de Aillapán es complacer al visitante.

Para realizar reservas anticipadas (idealmente con un día de antelación o una mañana temprana), los interesados pueden contactar por WhatsApp al 2945 533153.

“Estamos a 20 kilómetros de Trevelin, con reservas en lo posible. El cliente es el que pide lo que quiere comer, y yo le cocino lo que realmente quiere comer”, concluyó Eva Aillapán. Para disfrutar de la calidez de la gastronomía ancestral, es un buen plan para interiorizarse en la historia del lugar, tanto para turistas como para vecinos de la zona.

E.B.W.