29 de Octubre de 2025
turismo |
Por Redacción Red43

Orgullo argentino: ¿Por qué Maimará fue elegido el mejor pueblo turístico del planeta?

Descubrí por qué este pequeño pueblo de Jujuy sorprendió al mundo y se coronó como el mejor destino turístico del planeta.
Por Redacción Red43

La localidad de Maimará, ubicada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, se consagró como el “Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025”, un reconocimiento otorgado por ONU Turismo. El pequeño poblado jujeño se impuso entre más de 270 candidatos provenientes de 65 países, destacándose por su autenticidad y compromiso con un modelo de turismo sustentable y comunitario.

 

Según el organismo internacional, el jurado valoró especialmente su entorno natural, la preservación cultural y el desarrollo turístico respetuoso del patrimonio local, lo que posiciona a Maimará en el mapa internacional como un destino de referencia.

 

Cómo llegar a Maimará

 

Con poco más de 5.000 habitantes, Maimará se encuentra a 77 km de San Salvador de Jujuy, a 8 km de Tilcara y a 19 km de Purmamarca. Es accesible por automóvil particular, micros de media distancia o mediante el Tren Solar de la Quebrada, que ofrece un recorrido panorámico entre los cerros de la zona, permitiendo disfrutar de majestuosas vistas de la Paleta del Pintor y los cerros multicolores.

 

 

Atractivos

 

Entre los rasgos más distintivos de Maimará se encuentran sus cerros policromados, con la famosa Paleta del Pintor como ícono visual del norte argentino. Su economía combina agricultura, floricultura y vitivinicultura de altura, manteniendo vivas prácticas ancestrales y tradiciones culturales que datan de épocas inmemoriales.

 

El desarrollo turístico de la localidad se caracteriza por ser participativo y comunitario, priorizando la preservación del patrimonio cultural y natural. Actividades que integran a los visitantes con la vida local y permiten conocer de cerca la historia y costumbres, fueron decisivas para que Maimará se impusiera como el mejor pueblo turístico del mundo.

 

Con este reconocimiento, Maimará se perfila como un destino internacional imperdible, donde naturaleza, cultura y comunidad se combinan en una experiencia auténtica e inolvidable.

 

 

O.P.

 

