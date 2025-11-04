16°
Martes 04 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Jornada en Esquel por los derechos de los niños

En el marco del 36° aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, la Dirección de Niñez y la Biblioteca Municipal organizarán actividades abiertas a toda la comunidad el 20 de noviembre.
Por Redacción Red43

La directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Esquel, Pamela Ruppel, se refirió a la realización de una jornada en el marco del 36° Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. 

 

“Estamos trabajando para organizar la jornada del 20 de noviembre, cuando se cumplen 36 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Vamos a realizar una actividad junto con la Biblioteca Municipal y la Dirección de Niñez. Entre Perito Moreno y Mitre vamos a cortar la calle de 14:00 a 17:00 hs”, detalló Ruppel. 

 

La invitación queda abierta a toda la comunidad, pero especialmente a las escuelas y jardines: "Vamos a estar trabajando con los derechos de los niños y todos los cuidados que como adultos debemos tener". 

 

En esta línea, Ruppel destacó la importancia de esta fecha y de las temáticas sensibles que se abordarán. "Es una actividad que pretendemos incluso darle un marco más de importancia para que se tenga en cuenta en la población el cuidado de los niños de nuestra ciudad y, sobre todo, qué parte nos toca como adultos", comentó. 

 

Ruppel extendió la invitación a los vecinos de Esquel y los animó a acercar sus propuestas para que: "Esto pueda ir creciendo a través de los años". 

 

 

R.G. 

 

