Inauguraron el nuevo tendido de fibra óptica que une Cerro Radal con Lago Puelo

La cooperativa Costelho dejó inaugurado oficialmente el nuevo ramal de fibra óptica en Cerro Radal, una obra que tiene como objetivo reducir la brecha digital en una zona que históricamente tuvo dificultades de comunicación. El trabajo se concretó mediante un esfuerzo conjunto entre Costelho, los municipios de El Hoyo y Lago Puelo, y el Gobierno provincial del Chubut.

El tendido se extiende desde la Ruta Nacional 40, baja por la Ruta Provincial 45 y continúa por el Camino Viejo de la Rotonda Maderera, hasta alcanzar el casco urbano de Lago Puelo. En una segunda etapa, está previsto que el servicio avance sobre la Ruta Provincial 16, ampliando la cobertura en toda la Comarca Andina.

Internet gratuito para las escuelas del sector

Con esta nueva infraestructura, las tres escuelas de Cerro Radal —la Escuela N.º 132, el Jardín N.º 484 y la Escuela Agrotécnica N.º 717— ya cuentan con servicio gratuito de fibra óptica de 200 megas.

Ahora las instituciones pueden trabajar con mayor velocidad, acceder a plataformas educativas, realizar gestiones en línea y comunicarse fluidamente con las familias. Además, Costelho donó teléfonos fijos a la Escuela 132 y al Jardín 484, “para recuperar la identidad institucional y facilitar el contacto con la comunidad”, señalaron los directivos.

“Hoy es un día importante dentro de este esquema de reducción de la brecha digital. Estamos trayendo fibra óptica a las escuelas de Cerro Radal, lo que nos permite ofrecer un servicio de primera calidad en una zona donde la conectividad históricamente ha sido muy complicada”, destacó Edgar Sandoval, presidente de Costelho.

Por su parte, Alfonsina Leiva, directora de Desarrollo Social de Lago Puelo, subrayó “la importancia de este proyecto para el desarrollo educativo y tecnológico de estos sectores”, y valoró la articulación entre la Provincia, la cooperativa y el Municipio.

“Pasamos de 3 a 200 megas: nos cambió el día a día”

El vicedirector de la Escuela N.º 132, Ariel Mansilla, remarcó el impacto que tuvo la mejora tecnológica:

“Pasar de 3 a 200 megas nos cambia gran parte del trabajo cotidiano. Y volver a tener teléfono fijo nos devuelve identidad institucional; ya no dependemos del teléfono personal de los directivos.”

En tanto, Maximiliano Sepúlveda Luquet, director de la Escuela Agrotécnica N.º 717, señaló que la conexión “viene a solucionar uno de los principales desafíos de nuestra institución: estamos en el bosque, en la montaña, y eso dificulta todo tipo de comunicación”.

Más conectividad

El nuevo ramal beneficia a las escuelas, y también a vecinos y emprendimientos de Cerro Radal, que ahora pueden acceder a servicios de alta velocidad. Costelho anunció que continuará fortaleciendo su red y ampliando el acceso equitativo a la comunicación y al desarrollo tecnológico en la Comarca.

En la reunión posterior al acto, el intendente Iván Fernández recibió a las autoridades de Costelho (Edgar Sandoval, presidente; Eduardo Daniel, consejero; Alejandro Otero, secretario) y a Alfonsina Leiva, en representación del municipio, para coordinar nuevas etapas del proyecto.

O.P.