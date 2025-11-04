Los artistas de la región se preparan para el "Encuentro Sonoro"

Nexo Producciones Artísticas está integrado por Daniel Fernández, Agustín Bestene y Maxi Mariani.



Desde este espacio convocan a la inscripción del “Encuentro Sonoro”, un espacio que está destinado a músicas y músicas con o sin experiencia, y tendrá sus primeras instancias de “casting” a fines de noviembre.



Los representantes de Nexo contaron en Red43 las respuestas a las principales dudas ¿hay limites de edad? ¿de estilo?: “Bueno, la respuesta es que cualquier género se puede anotar. Nos han preguntado mucho si siendo menores de edad se pueden anotar. No hay ningún problema. Obvio, el tutor responsable es el que va a tener que firmar la planilla de inscripción, pero pueden ser menores. Vuelvo a decir, también me han preguntado gente mayor, si pueden acercarse, que tocan folclore y demás. Sí, no hay ningún problema”.



Si bien se habla de “casting” y un “evento final”, ninguna de estas instancias es exclusiva en el sentido de dividir, sino una excusa para unir a los artistas: “Más allá de que hay un evento final, la idea es poder armar un circuito con todos estos músicos y poder ir generando esta movida artística que tanto necesitan los músicos y a veces nos comentan que no encuentran espacios o no saben gestionar escenarios”.



Nexo viene realizando actividades y la idea es que este Encuentro sirva para potenciar más espacios: “Nosotros lo que decimos es que en cualquier espacio se puede generar un evento cultural o artístico. Haya muchos recursos, pocos recursos, el tema es saber gestionarlos. Desde cualquier ámbito del artístico, sea teatro, danza, música, nosotros empezamos a mitad de año más o menos con un proyecto de teatro que lo llevamos adelante en Trevelin, en el Salón Central, con un ciclo de cuatro obras de teatro que se llamó Conectando Escenarios y que fue muy exitoso y aprovecho para darle las gracias al secretario de Cultura de Trevelin, a Gustavo De Vera, que nos abrió las puertas”.



El puntapié lo dio Trevelin, pero Esquel también tendrá su lugar: “Para el año que viene ya estemos pensando en hacer alguna fecha también en Esquel, los inscriptos tienen que ir pasando una serie de etapas y poder ayudarlos en el desarrollo de esa idea, en el desarrollo escénico, hay gente que no sabe cómo llevar esa idea visual adelante, bueno, aparece la productora también para darles una mano en eso, y bueno, y que los inscriptos pasen todas las etapas, pasen algunas, la idea es que todos se lleven algo”.



El 30 de noviembre y el 14 de diciembre en el Salón Central de Trevelin serán los primeros castings: “Es como un espectáculo informal, las bandas van y tocan un tema a modo de presentación. Y a partir de ahí vamos conociendo su propuesta y vamos elaborando esa propuesta para la segunda etapa”.



Pero esto es solo el comienzo: “Tenemos estas dos primeras etapas, y en la medida que haya más inscriptos se abrirán nuevas fechas para esta etapa de casting, ahí recién pasamos a la segunda etapa de selección, que obviamente no tiene fechas confirmadas todavía”.



La inscripción es online: “Pero también va a haber fichas de inscripción en Track Music, en 25 de mayo y San Martín, y también en la avenida San Martín en Trevelin, para aquellos que por ahí se les complica poder acceder a la página”.



Inscripción online: https://sites.google.com/view/encuentrosonoro/home/c%C3%B3mo-participar

SL