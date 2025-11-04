Esquel fue sede del último encuentro formativo de educadores scout del año.



El grupo Scout Abrojal 1531 fue el anfitrión este fin de semana, en la Escuela n° 179 del Barrio Malvinas Argentina.

Con la participación de los grupos scout de la Zona 38, el encuentro fue acompañado por Caritas, Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel, la patrulla de servicio (Familias, Caminantes y Rovers) y los educadores que compartieron experiencias para el colectivo y para esta instancia especial.



Desde la organización, agradecen a dichos espacios la disponibilidad y hospitalidad para esta etapa DE formación, tan significativa en las tareas que competen al ser scout.

SL