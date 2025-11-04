La Municipalidad de Esquel garantiza servicios básicos en Valle Chico

La Municipalidad de Esquel continúa con la ejecución de tareas de urbanización en el sector de Valle Chico. Estos trabajos se enmarcan en el plan impulsado por la gestión del intendente Matías Taccetta, con el objetivo de proporcionar soluciones concretas a los vecinos que adquirieron sus terrenos de buena fe pero que aún carecen de servicios básicos.

Actualmente, el enfoque de las obras está puesto en los drenajes. Se están realizando tareas específicas en los terrenos correspondientes a la Policía del Chubut y al Sindicato Luz y Fuerza. El fin de estos trabajos es mejorar las condiciones del suelo y garantizar un adecuado escurrimiento de las aguas pluviales en el sector.

Próximos Pasos: Calles y Servicios Esenciales

Una vez finalizadas las tareas de drenaje, el plan de urbanización continuará con fases esenciales para la consolidación del sector. Estas incluyen la apertura de calles y la crucial instalación de los servicios básicos: agua, cloacas y energía eléctrica.

La finalización de estas etapas permitirá a las familias que esperan desde hace tiempo poder habitar sus lotes mejorar su calidad de vida y consolidar el desarrollo del barrio.

Un Compromiso Histórico

Los trabajos son llevados adelante de manera coordinada entre la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU) y la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental. Esta colaboración busca dar respuesta a una demanda que el Intendente calificó como "histórica".

El intendente Matías Taccetta destacó la importancia de cumplir con los compromisos de su gestión: “Estamos cumpliendo con un compromiso asumido desde el inicio de la gestión: avanzar en la urbanización de Valle Chico para que los vecinos puedan finalmente contar con los servicios básicos que les corresponden".

Taccetta recordó que su administración ya inició otras obras fundamentales en la zona: "Ya comenzamos la obra de agua y gas, después de más de 10 años, y ahora le vamos a dar respuestas a vecinos que han terminado de pagar sus terrenos en buena fe y todavía no pueden instalarse”.

F.P