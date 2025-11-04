16°
Martes con buen tiempo en Esquel

El SMN anticipa una jornada tranquila, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del este y noroeste. El clima se mantendrá agradable durante todo el día.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 4 de noviembre una jornada estable en la ciudad de Esquel, con cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche.

 

Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango agradable, con una mínima de 11°C al inicio del día y una máxima de 18°C durante la tarde. Hacia la noche, el registro descenderá nuevamente hasta los 13°C.

 

En cuanto al viento, se espera que sople de manera leve a moderada: del este por la mañana, noroeste por la tarde y noreste durante la noche, con velocidades entre 7 y 31 km/h. No se prevén ráfagas fuertes ni probabilidades de precipitaciones, por lo que será una jornada ideal para actividades al aire libre.

 

 

R.G.

 

