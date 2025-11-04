16°
Martes 04 de Noviembre de 2025
El quirófano móvil continúa recorriendo los barrios de Esquel

La campaña de castración, vacunación y desparasitación sigue activa en la ciudad. Este martes y jueves, desde las 8:00 hs, el quirófano móvil atenderá en la sede vecinal del barrio Buenos Aires.
La Municipalidad de Esquel continúa con su campaña de salud animal a través del quirófano móvil, que recorre distintos barrios de la ciudad ofreciendo castraciones, vacunaciones y desparasitaciones totalmente gratuitas.

 

Durante esta semana, el equipo veterinario se instalará el martes y jueves desde las 8:00 hs en la sede vecinal del barrio Buenos Aires, donde los vecinos podrán acercarse con sus mascotas para acceder a los servicios sin costo.

 

 

Para reservar turnos los vecinos pueden comunicarse al 2945 683241.

 

 

