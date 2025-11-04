El quirófano móvil continúa recorriendo los barrios de Esquel

La Municipalidad de Esquel continúa con su campaña de salud animal a través del quirófano móvil, que recorre distintos barrios de la ciudad ofreciendo castraciones, vacunaciones y desparasitaciones totalmente gratuitas.

Durante esta semana, el equipo veterinario se instalará el martes y jueves desde las 8:00 hs en la sede vecinal del barrio Buenos Aires, donde los vecinos podrán acercarse con sus mascotas para acceder a los servicios sin costo.

Para reservar turnos los vecinos pueden comunicarse al 2945 683241.

R.G.