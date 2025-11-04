Las escuelas de Chubut se preparan para cerrar el ciclo lectivo

Con el año escolar llegando a su fin, las escuelas de Chubut comienzan a vivir el cierre del ciclo lectivo 2025. Entre exámenes finales, actos y actividades de despedida, las comunidades educativas se preparan para el merecido receso de verano.

De acuerdo con el cronograma oficial del Ministerio de Educación de la provincia, las clases en todos los niveles y modalidades finalizarán el viernes 19 de diciembre, cumpliendo así con las 190 jornadas de cursada establecidas por el Consejo Federal de Educación.

En muchas escuelas de Esquel, Trelew, Comodoro Rivadavia y otras localidades de la provincia, ya comenzaron los preparativos para ferias, exposiciones y actos de fin de curso, que marcarán el cierre de un año de aprendizajes, proyectos y desafíos.

Tras el 19 de diciembre, docentes y alumnos contarán con poco más de dos meses de descanso, antes del inicio del nuevo ciclo lectivo en 2026. El receso permitirá realizar tareas de mantenimiento escolar, planificación pedagógica y recuperación de espacios educativos, de cara al próximo año académico.

R.G.