16°
19° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 04 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
04 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Las escuelas de Chubut se preparan para cerrar el ciclo lectivo

El Ministerio de Educación confirmó que el ciclo 2025 concluirá el viernes 19 de diciembre, cumpliendo con las 190 jornadas establecidas por el calendario escolar.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el año escolar llegando a su fin, las escuelas de Chubut comienzan a vivir el cierre del ciclo lectivo 2025. Entre exámenes finales, actos y actividades de despedida, las comunidades educativas se preparan para el merecido receso de verano.

 

De acuerdo con el cronograma oficial del Ministerio de Educación de la provincia, las clases en todos los niveles y modalidades finalizarán el viernes 19 de diciembre, cumpliendo así con las 190 jornadas de cursada establecidas por el Consejo Federal de Educación.

 

En muchas escuelas de Esquel, Trelew, Comodoro Rivadavia y otras localidades de la provincia, ya comenzaron los preparativos para ferias, exposiciones y actos de fin de curso, que marcarán el cierre de un año de aprendizajes, proyectos y desafíos.

 

Tras el 19 de diciembre, docentes y alumnos contarán con poco más de dos meses de descanso, antes del inicio del nuevo ciclo lectivo en 2026. El receso permitirá realizar tareas de mantenimiento escolar, planificación pedagógica y recuperación de espacios educativos, de cara al próximo año académico.

 

 

R.G.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Feriado bancario en todo el país: Qué trámites se frenan este jueves 6 de noviembre
2
 Congestión y picazón: Cómo diferenciar una alergia de un resfrío común, según el Dr. De Luca
3
 "Mi objetivo es poder levantar 400 kg en total"
4
 Provincia deposita el miércoles 5 los haberes a jubilados y el viernes 7 los sueldos a empleados públicos en actividad
5
 Más violencia escolar: una madre atacó a cadenazos a una alumna que terminó en el hospital
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados
4
 El municipio de Esquel y la Universidad del Chubut firmaron un convenio para el uso conjunto del edificio del Centro de Encuentro
5
 Innovación en San Luis: Lana de oveja se convierte en aislante ecológico y sustentable
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -