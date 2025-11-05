Un juez se negó al control de alcoholemia y lanzó una amenaza: “Los voy a dejar sin trabajo”

Un episodio de alto voltaje institucional sacudió la jornada del 25 de octubre en Comodoro Rivadavia. Un funcionario judicial, identificado como Fabricio Sachi, fue interceptado por personal policial cuando realizaba maniobras peligrosas al volante. Se negó a realizar el test de alcoholemia y lanzó amenazas contra los efectivos: “Los voy a dejar sin trabajo”, advirtió frente a las cámaras que registraron la escena.

La esquina de Alem y Necochea, una de las más transitadas del centro de Comodoro Rivadavia, se convirtió en escenario de un bochornoso incidente protagonizado por un auxiliar de la Fiscalía Federal de Santa Cruz. Según confirmaron fuentes policiales, el conductor de un Nissan March Advance fue detenido durante un operativo de control, luego de ser observado realizando maniobras imprudentes que pusieron en riesgo a otros automovilistas.

Al ser interceptado por los uniformados, el hombre se identificó como integrante del Poder Judicial de la Nación con asiento en Caleta Olivia. De inmediato, los efectivos le solicitaron que se sometiera al control de alcoholemia, pero el conductor se negó rotundamente. Lejos de colaborar, respondió con amenazas directas hacia los policías, asegurando que “los dejaría sin trabajo”.

La tensión fue en aumento y la situación quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, generando indignación entre los vecinos y dentro del propio ámbito judicial. En las imágenes se observa a Sachi visiblemente alterado, negándose a cumplir con las órdenes del personal del área de Tránsito y del Comando de Patrullas local.

Tras labrarse el acta correspondiente por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, el vehículo fue retenido y el caso puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. En paralelo, se informó a la sede de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, donde Sachi se desempeña actualmente como secretario, y que en su momento llegó a ocupar el rol de ayudante fiscal a cargo de investigaciones sensibles -entre ellas, la búsqueda de María Cash, la joven desaparecida hace más de una década.

