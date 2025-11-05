Miércoles agradable en Esquel: Temperatura máxima cercana a los 20 grados

Se anticipa un Miércoles con un aumento de temperatura en Esquel que podría alcanzar una máxima de 21°C durante la tarde

El día comenzará con una madrugada mayormente nublada con 12°C y luego el cielo se presentará parcialmente nublado tanto en la mañana (16°C) como en la tarde (21°C) La noche finalizará con una temperatura de 17°C y el cielo algo nublado

No se esperan precipitaciones con una probabilidad de lluvia del 0% a lo largo de todo el día

En cuanto al viento, será moderado:

Durante la Madrugada, Mañana y Tarde, soplará del Sudeste (SE) y del Este (E) con velocidades entre 13 y 22 km/h

En la Noche, la velocidad aumentará levemente a un rango de 23 a 31 km/h, predominando desde el Este (E)

F.P