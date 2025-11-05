15°
05 de Noviembre de 2025
Miércoles agradable en Esquel: Temperatura máxima cercana a los 20 grados

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional. 
Escuchar esta nota

Se anticipa un Miércoles con un aumento de temperatura en Esquel que podría alcanzar una máxima de 21°C durante la tarde

 

 

El día comenzará con una madrugada mayormente nublada con 12°C y luego el cielo se presentará parcialmente nublado tanto en la mañana (16°C) como en la tarde (21°C) La noche finalizará con una temperatura de 17°C y el cielo algo nublado

 

 

No se esperan precipitaciones con una probabilidad de lluvia del 0% a lo largo de todo el día

 

 

En cuanto al viento, será moderado:

 

  • Durante la Madrugada, Mañana y Tarde, soplará del Sudeste (SE) y del Este (E) con velocidades entre 13 y 22 km/h

     

  • En la Noche, la velocidad aumentará levemente a un rango de 23 a 31 km/h, predominando desde el Este (E)

     

F.P

 

