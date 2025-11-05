15°
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Vuelven las Carreras Cuadreras a Trevelin

El campo de doma "El Malacara" será escenario de una nueva jornada hípica este domingo. Los detalles.
Este domingo 9 de noviembre, desde las 10 horas de la mañana, vuelven las Carreras Cuadreras a la ciudad de Trevelin.

 

Las carreras "cuadreras" llevan ese nombre porque se toma una cuadra como medida de distancia a recorrer. Son carreras cortas e intensas, para las cuáles los caballos eran entrenados con mucha dedicación.

 

Organizada por la Agrupación Gaucha Trevelin, la carrera tendrá una entrada al público de 10 mil pesos.

 

El evento se realizará en la Cancha de carreras del Campo de Doma “El Malacara”.

 

Como llegar al campo:

 

