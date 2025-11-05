Vuelven las Carreras Cuadreras a Trevelin

Este domingo 9 de noviembre, desde las 10 horas de la mañana, vuelven las Carreras Cuadreras a la ciudad de Trevelin.

Las carreras "cuadreras" llevan ese nombre porque se toma una cuadra como medida de distancia a recorrer. Son carreras cortas e intensas, para las cuáles los caballos eran entrenados con mucha dedicación.

Organizada por la Agrupación Gaucha Trevelin, la carrera tendrá una entrada al público de 10 mil pesos.

El evento se realizará en la Cancha de carreras del Campo de Doma “El Malacara”.

Como llegar al campo:

