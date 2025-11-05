Aldea Escolar “Los Rápidos” celebró su 82° Aniversario

El evento fue organizado conjuntamente por la Escuela N° 96 y la Junta Vecinal “Mi Comunidad”, con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes

Participaron del acto el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, el secretario de Cultura, Gustavo de Vera, y la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa. También estuvieron presentes las concejalas Claudia Garitano, Diana Sbil, Emilia Méndez y Marisol Salazar, junto a la directora de la escuela anfitriona, Mirta Mosto, y Luján Silva, en representación de la Junta Vecinal.

Durante la apertura, se destacó la importancia de esta fecha para la comunidad, recordando el esfuerzo y la unión de las familias pioneras que dieron origen al paraje, así como el compromiso de quienes hoy continúan construyendo su historia.

La directora de la Escuela N° 96, Mirta Mosto, expresó su alegría por celebrar este nuevo aniversario y destacó “la profunda responsabilidad de honrar la historia de Aldea Escolar y de liderar, desde la escuela, el camino hacia el futuro, fortaleciendo la identidad y el compromiso educativo de nuestra comunidad”. Asimismo, señaló que este año los encuentra “en un momento muy especial, preparándonos también para conmemorar los 80 años de nuestra escuela, que ha sido y sigue siendo el corazón de la Aldea”.

Por su parte, Luján Silva, representante de la Junta Vecinal “Mi Comunidad”, subrayó que “82 años no son solo un número, son páginas de una historia viva escrita con esfuerzo y esperanza. Este aniversario es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con el paraje, cuidando nuestro entorno y construyendo juntos un futuro con oportunidades para todos”.

En su mensaje, el secretario de Cultura, Gustavo de Vera, felicitó a los vecinos y vecinas de Aldea Escolar, a la Junta Vecinal y a la comisión organizadora de la Fiesta de los Forestales, destacando el trabajo y el compromiso comunitario. Además, invitó a toda la población a sumarse y participar de las actividades culturales y recreativas previstas en la agenda del mes, que forman parte de las propuestas impulsadas por la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.

Finalizada la parte protocolar, la jornada continuó con los números artísticos. Pablo Jones y Ailén Jones Jaramillo interpretaron la zamba “La 7 de Abril”, en homenaje a los antiguos pobladores —entre ellos las familias Aguilera y Beroiza, fundamentales en los primeros capítulos de Aldea Escolar—.

El cierre estuvo a cargo del grupo folclórico “Sentimiento Chileno”, que con su música acompañó el espíritu festivo de la celebración.

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes felicita a la comunidad de Aldea Escolar “Los Rápidos” por este nuevo aniversario, destacando el trabajo conjunto de vecinos, instituciones y autoridades para mantener viva la identidad y la historia de este querido paraje.

F.P