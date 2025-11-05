15°
21° 14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
05 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Aldea Escolar “Los Rápidos” celebró su 82° Aniversario

En la mañana de este martes se llevó a cabo el acto por el 82° Aniversario del Paraje Aldea Escolar “Los Rápidos”, una jornada cargada de emoción, historia y sentido de pertenencia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El evento fue organizado conjuntamente por la Escuela N° 96 y la Junta Vecinal “Mi Comunidad”, con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes

 

 

Participaron del acto el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, el secretario de Cultura, Gustavo de Vera, y la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa. También estuvieron presentes las concejalas Claudia Garitano, Diana Sbil, Emilia Méndez y Marisol Salazar, junto a la directora de la escuela anfitriona, Mirta Mosto, y Luján Silva, en representación de la Junta Vecinal.

 

 

Durante la apertura, se destacó la importancia de esta fecha para la comunidad, recordando el esfuerzo y la unión de las familias pioneras que dieron origen al paraje, así como el compromiso de quienes hoy continúan construyendo su historia.

 

 

La directora de la Escuela N° 96, Mirta Mosto, expresó su alegría por celebrar este nuevo aniversario y destacó “la profunda responsabilidad de honrar la historia de Aldea Escolar y de liderar, desde la escuela, el camino hacia el futuro, fortaleciendo la identidad y el compromiso educativo de nuestra comunidad”. Asimismo, señaló que este año los encuentra “en un momento muy especial, preparándonos también para conmemorar los 80 años de nuestra escuela, que ha sido y sigue siendo el corazón de la Aldea”.

 

 

Por su parte, Luján Silva, representante de la Junta Vecinal “Mi Comunidad”, subrayó que “82 años no son solo un número, son páginas de una historia viva escrita con esfuerzo y esperanza. Este aniversario es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con el paraje, cuidando nuestro entorno y construyendo juntos un futuro con oportunidades para todos”.

 

 

En su mensaje, el secretario de Cultura, Gustavo de Vera, felicitó a los vecinos y vecinas de Aldea Escolar, a la Junta Vecinal y a la comisión organizadora de la Fiesta de los Forestales, destacando el trabajo y el compromiso comunitario. Además, invitó a toda la población a sumarse y participar de las actividades culturales y recreativas previstas en la agenda del mes, que forman parte de las propuestas impulsadas por la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.

 

 

Finalizada la parte protocolar, la jornada continuó con los números artísticos. Pablo Jones y Ailén Jones Jaramillo interpretaron la zamba “La 7 de Abril”, en homenaje a los antiguos pobladores —entre ellos las familias Aguilera y Beroiza, fundamentales en los primeros capítulos de Aldea Escolar—.

 

El cierre estuvo a cargo del grupo folclórico “Sentimiento Chileno”, que con su música acompañó el espíritu festivo de la celebración.

 

 

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes felicita a la comunidad de Aldea Escolar “Los Rápidos” por este nuevo aniversario, destacando el trabajo conjunto de vecinos, instituciones y autoridades para mantener viva la identidad y la historia de este querido paraje.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Más violencia escolar: una madre atacó a cadenazos a una alumna que terminó en el hospital
2
 Un joven fue a Rusia a estudiar idioma, pero lo reclutaron y lo mandaron a la guerra con Ucrania
3
 El HZE invita a realizarse un control de los lunares
4
 Combaten un incendio a 4 km de Cerro Cóndor: La cabeza del fuego avanza contra el río
5
 Se enamoró del preso que debía cuidar, fue su cómplice y ahora, la exoneraron
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"
4
 El municipio de Esquel y la Universidad del Chubut firmaron un convenio para el uso conjunto del edificio del Centro de Encuentro
5
 Innovación en San Luis: Lana de oveja se convierte en aislante ecológico y sustentable
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -