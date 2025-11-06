Un total de 74 partidos se jugarán en la Copa Challenger de Newcom Femenino

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Tras haberse realizado el sorteo de cada una de las zonas de las distintas categorías y dar a conocer el reglamento de juego podemos señalar que un total de 74 partidos se jugará en el marco de la tercera edición de la Copa Challenger de Newcom que tendrá lugar en el Gimnasio Municipal de Trevelin entre el sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

Dicho torneo está organizado por el Grupo El Molino Newcom quienes cuentan con el apoyo incondicional de la Secretaría de Deportes de Trevelin para la coordinación de este torneo.

Tomarán parte un total de 36 equipos, distribuidos en las tres categorías, en su mayoría de lugares foráneos, fortaleciendo en tiempos de crisis lo que se llama Turismo Deportivo.

Los encuentros de las categorías +40, +50 y +60 años (todas ellas en la rama femenina) se jugarán en tres canchas simultáneas en el gimnasio Eduardo Bjerring del Complejo Polideportivo de Trevelin.

Jugarán en esta tercera edición de la Copa Challenger de Newcom Femenino, equipos de Gobernador Costa, Rawson, Paso del Sapo, Trelew, Alto Rio Senguer, Comodoro Rivadavia, Zapala, Esquel, Lago Puelo, Neuquén, Lagunita Salada, Bariloche, Junín de los Andes, Villa La Angostura y los locales de Trevelin.

Se informó que habrá premios en dinero en efectivo, un total de 3 millones de pesos, cuyo dinero será repartido entre los tres primeros en cada una de las categorías.

Las acreditaciones de los distintos equipos se realizarán en la jornada del viernes 14, a partir de las 19 horas en el polideportivo de Trevelin en tanto a las 20.30 hs habrá una reunión de delegados y árbitros.

LAS DISTINTAS ZONAS

En la categoría +40 años, se armaron dos zonas de cuatro equipos cada una, donde clasificarán los dos primeros a la fase de semifinales.

Zona 1: Sudestada de Trelew, Afroditas de Paso del Sapo, Abrojal de Esquel y Dragonas de Gobernador Costa.

Zona 2: Anay de Lagunita Salada, Fontana de Trevelin, Arrayanes de Lago Puelo y Eluney de Comodoro Rivadavia.

En la categoría +50 años clasifican los dos mejores de cada zona para llegar a los cuartos de final.

Zona 1: Newen de Junín de los Andes, Eluney de Comodoro Rivadavia, Del Sur de Neuquén y Rawson Cap de Rawson.

Zona 2: Águilas Doradas de Esquel, Lihué de Neuquén, Suyai de Trelew y Aneley de Zapala.

Zona 3: Luciérnagas de Lago Puelo, RK8 de Comodoro Rivadavia, Tuma de Comodoro Rivadavia y Gigantes Patagónicos de Neuquén.

Zona 4: Gigantes Patagónicos de Neuquén, Toninas de Rawson, Sudestada de Trelew y Newen de Comodoro Rivadavia.

En la categoría +60 años participarán 12 equipos y se armaron tres zonas de cuatro elencos cada una.

Clasifican los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros para los Cuartos de Final.

Las zonas están compuestas de la siguiente manera:

Zona 1: Es lo que hay de Villa La Angostura, Choiques de Trelew, Las Nahuel de Bariloche y Deportivo Senguer de Alto Rio Senguer.

Zona 2: Tuma de Comodoro Rivadavia, Abrojal de Esquel, Del Sur de Neuquén y Eluney de Comodoro Rivadavia.

Zona 3: Águilas Doradas de Esquel, Toninas de Rawson, Del Campo de Esquel y Sudestada de Trelew.