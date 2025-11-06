Muestra Anual EPJA N° 708: La creatividad del reciclado sale a las calles de Esquel

La Escuela EPJA N° 708 invita a toda la comunidad de Esquel a participar de su 18ª Muestra Anual de Estudiantes Emprendedores, un evento que se realiza por segunda vez fuera de la escuela para exhibir el esfuerzo y la creatividad de sus alumnos. La premisa fundamental de los proyectos de este año es el reciclado de materiales.

Flavio Vega, Director del EPJA N° 708, destacó el compromiso de los estudiantes y docentes con la puesta en práctica de proyectos con valor social y comercial, y la importancia de que la comunidad evalúe los productos.

Duatlón y Apertura de Stands (Hoy)

La Muestra Anual contará con un programa artístico, emprendedor y deportivo para toda la familia, incluyendo shows en vivo con artistas locales.

Duatlón: El evento deportivo inicia hoy a las 18:30 horas. Se ha implementado un duatlón, que ha tenido "bastante buena recepción" de parejas inscriptas, y la largada se realizará en la calle Irigoyen, detrás del Zoom de la Politécnica.

Apertura de Muestra: A las 19:00 horas comenzará la Muestra Anual con los stands de los estudiantes y emprendedores invitados de la ciudad.

Proyectos de Reciclado y Herramientas para el Futuro

Los proyectos de los estudiantes incluyen servicios y comidas, pero se centran en el reciclado. Ejemplos de productos incluyen cajitas y alajeros hechos con papel reciclado y macetas creadas a partir de plástico.

El enfoque pedagógico es la puesta en práctica del proyecto, no solo la elaboración. Los profesores de áreas como Lengua, Matemática y Comercialización acompañan a los estudiantes, muchos de los cuales han retomado sus estudios después de mucho tiempo, en el proceso de "puesta en comercialización" y en la conformación de valores.

Innovación Educativa: Este año, la escuela incluyó a los estudiantes de segundo año en la muestra, buscando familiarizarlos con la "puesta en escena" y usar la evaluación de la comunidad como una instancia de aprendizaje para el año siguiente.

Fomento a la Educación Superior

El Director Vega señaló que la escuela, que cuenta con una matrícula de 254 estudiantes, fomenta activamente que sus egresados continúen estudiando.

"Tenemos muchos casos de nuestros estudiantes que han seguido ahora la universidad, o tecnicaturas, profesorados... es importante destacar que hay un montón de oportunidades y de posibilidades en ESQUEL, para seguir estudiando, desde tecnicaturas, profesorado, universidad, es cuestión de voluntad".

La modalidad EPJA ofrece trayectorias alternativas y la posibilidad de rendir mesas de acreditación para quienes tienen dificultades de presencialidad, aunque esta es evaluada caso por caso por el equipo docente.

F.P