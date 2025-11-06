De la teoría a la práctica: Estudiantes técnicos exhiben su talento en encuentro provincial

Dando continuidad a las políticas educativas puestas en marcha desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, más de 200 estudiantes chubutenses junto a 52 docentes de las seis regiones educativas de la provincia participarán este viernes 7 de noviembre del 2° Encuentro Provincial de Innovación y Talento Estudiantil en la Educación Técnico Profesional (ITE–ETP) con la presentación de un total de 56 novedosos proyectos.

Se trata de una jornada que se efectuará de manera simultánea en las Escuelas N° 701 de Esquel y N° 728 de Puerto Madryn y el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, reuniendo a más de 260 participantes entre estudiantes y docentes de toda la provincia, en el marco de las celebraciones por el Día de la Educación Técnica.

El encuentro, propiciado por el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Educación, constituye un espacio de integración y aprendizaje en el que un total de 214 estudiantes y más de medio centenar de docentes de las seis regiones educativas del Chubut compartirán 56 proyectos desarrollados en sus instituciones. Las producciones se destacan por su originalidad, la aplicación de tecnologías emergentes y el impacto en las comunidades locales, promoviendo la articulación entre la teoría y la práctica en la formación técnica.

El evento tiene como objetivos fortalecer las trayectorias educativas, promover la colaboración entre escuelas, docentes y empresas, y potenciar habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Durante los meses previos, los equipos escolares participaron de mentorías virtuales en el campus provincial, con especialistas que los acompañaron en la mejora de sus producciones comunicacionales y digitales.

Tres sedes, una misma experiencia

Las actividades se desarrollarán entre las 12 y las 18 horas, con una distribución territorial que permitirá la participación simultánea de las distintas regiones. En la Escuela N° 701 de Esquel participarán las Regiones I y III, mientras que la Escuela N° 728 de Puerto Madryn será sede de las Regiones II y IV. Por su parte, el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia recibirá a las Regiones V y VI, consolidando una propuesta que abarca a todo el territorio provincial.

En total, se presentarán 23 proyectos en Comodoro Rivadavia, 14 en Esquel y 19 en Puerto Madryn, reflejando la diversidad y creatividad de la Educación Técnico Profesional chubutense.

El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut invita a participar a la comunidad educativa, organizaciones, cámaras y empresas vinculadas a la modalidad, que con su acompañamiento contribuyen al fortalecimiento integral de la ETP en toda la provincia. Asimismo, felicita a los estudiantes y docentes que con compromiso, innovación y trabajo colaborativo dan vida a esta nueva edición del Encuentro Provincial de Innovación y Talento Estudiantil.

