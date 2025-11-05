Fin de Temporada: Los tulipanes de Trevelin se despiden con doble "lluvia de pétalos"

El tradicional campo de Tulipanes Patagonia se prepara para cerrar su temporada 2025 con su evento de despedida más icónico: la tradicional lluvia de pétalos. Este año, el festejo se duplicará, ofreciendo dos oportunidades únicas para que residentes y turistas disfruten de la belleza de las últimas flores.

Los organizadores de Tulipanes Patagonia anunciaron que, si bien la floración está llegando a su fin, todavía quedan "muchísimas flores" para apreciar. Por ello, se realizarán dos eventos de "lluvia de pétalos" en jornadas consecutivas:

Viernes 7 de noviembre: La lluvia de pétalos se realizará en el Campo de Tulipanes a las 18:00 horas .

Sábado 8 de noviembre: El festejo se trasladará a la Plaza central de Trevelin, también a las 18:00 horas.

Horarios Extendidos en el Campo

Para aprovechar al máximo los últimos días de la temporada, los responsables de Tulipanes Patagonia informaron que el sábado 8 de noviembre el campo mantendrá sus puertas abiertas hasta las 19:00 horas.

La doble jornada de lluvia de pétalos promete ser una experiencia emotiva y fotogénica, marcando el fin de una temporada que, como cada año, atrajo a visitantes de todo el país a la Comarca Andina.

F.P