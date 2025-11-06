20°
23° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 06 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina El BolsónBariloche
06 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Terror en el colectivo: Denuncian a un hombre por manosear a una pasajera

Una mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual durante un viaje en colectivo desde El Bolsón hacia Bariloche. El acusado fue detenido al llegar a destino.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hombre fue imputado por el delito de abuso sexual simple tras un hecho ocurrido el pasado 3 de noviembre, a bordo de un colectivo que viajaba desde El Bolsón hacia San Carlos de Bariloche. Según la investigación, durante el trayecto el acusado habría realizado tocamientos indebidos a una pasajera.

 

Al llegar a destino, el chofer del transporte, quien había intervenido para auxiliar a la víctima, dio aviso a la Policía, lo que permitió la detención inmediata del sospechoso en la terminal barilochense.

 

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de Garantías consideró que el procedimiento policial se ajustó a derecho y declaró legal la detención. La defensora oficial no se opuso, aunque solicitó que se garanticen los tratamientos médicos que el imputado recibe por una enfermedad crónica, medida que fue autorizada con la intervención del hospital local.

 

 

La Fiscalía presentó como pruebas la denuncia de la víctima y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que determinó un riesgo leve en este momento del proceso.

 

El magistrado dio por formulados los cargos y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria, además de imponer medidas cautelares para asegurar el cumplimiento del proceso judicial.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un padre sin consuelo: fue a visitar a su hija estudiante y la encontró muerta
2
 "La 10": El food truck de Iris que conquista Esquel y apunta a la Plaza del Cielo
3
 Fin de Temporada: Los tulipanes de Trevelin se despiden con doble "lluvia de pétalos"
4
 La Corte Suprema acepta la demanda de Chubut por Hidroeléctrica Futaleufú
5
 "Estoy contando los días para medirme con los mejores"
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
4
 Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"
5
 Muestra anual del EPJA y Semana Global del Emprendedorismo: "Juntos contribuimos"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -