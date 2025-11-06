Terror en el colectivo: Denuncian a un hombre por manosear a una pasajera

Un hombre fue imputado por el delito de abuso sexual simple tras un hecho ocurrido el pasado 3 de noviembre, a bordo de un colectivo que viajaba desde El Bolsón hacia San Carlos de Bariloche. Según la investigación, durante el trayecto el acusado habría realizado tocamientos indebidos a una pasajera.

Al llegar a destino, el chofer del transporte, quien había intervenido para auxiliar a la víctima, dio aviso a la Policía, lo que permitió la detención inmediata del sospechoso en la terminal barilochense.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de Garantías consideró que el procedimiento policial se ajustó a derecho y declaró legal la detención. La defensora oficial no se opuso, aunque solicitó que se garanticen los tratamientos médicos que el imputado recibe por una enfermedad crónica, medida que fue autorizada con la intervención del hospital local.

La Fiscalía presentó como pruebas la denuncia de la víctima y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que determinó un riesgo leve en este momento del proceso.

El magistrado dio por formulados los cargos y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria, además de imponer medidas cautelares para asegurar el cumplimiento del proceso judicial.

