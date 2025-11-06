15°
Jueves 06 de Noviembre de 2025
Cintia Figueroa: "Los tulipanes posicionaron a Trevelin a nivel nacional e internacional"

El predio ahora tiene un domo para descanso y canteros con asientos para los visitantes. El horario de apertura es de 9 a 19 horas.
La ciudad de Trevelin está viviendo una temporada de tulipanes excepcional, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la región. Cintia Figueroa, Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, destacó el impacto positivo del evento, que está atrayendo a numerosos visitantes y generando un importante movimiento económico en la zona.

 

 

Figueroa, quien asumió recientemente el cargo, enfrenta en la temporada de tulipanes uno de sus primeros grandes desafíos.

 

 

Expansión y Preparación

 

El Campo de Tulipanes, propiedad de Juan Carlos Ledesma, ha ampliado su propuesta para esta temporada.

 

 

  • Superficie y Variedades: El cultivo se expandió a 4 hectáreas completas y ofrece 42 variedades de colores.

     

  •  

  • Mejoras para el Visitante: Se han sumado canteros llenos de tulipanes con asientos para la comodidad de los visitantes, permitiendo un descanso en el trayecto. Además, se ha incorporado un domo desarmable que servirá como espacio de descanso, para comidas o refugio ante el mal clima.

     

  •  

  • Horario: El campo amplió su horario de apertura y recibe formalmente a los visitantes desde las 9:00 hasta las 19:00 horas.

     

 

Figueroa destacó que la relevancia de los tulipanes, sumada a las políticas de agroturismo, ha logrado posicionar a Trevelin a nivel nacional e internacional.

 

 

Promoción en el País

 

Como parte de la estrategia de promoción, la Secretaría de Turismo participó en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025) en Buenos Aires, llevando el icónico paisaje de los tulipanes de Trevelin. En el stand se exhibió una obra realizada en fieltro que representa el campo de tulipanes, buscando anticipar la temporada y establecer contactos con medios nacionales.

 

 

Figueroa subrayó la importancia del trabajo conjunto: "Necesitamos mucho diálogo". La secretaria, de profesión guía turística, confía en su conocimiento del sector para fortalecer el destino junto a Esquel.

 

 

F.P

 

