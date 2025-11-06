Temperaturas frescas en Esquel: Hoy no superará los 16°C con lluvias nocturnas

La jornada de hoy, jueves 6 de noviembre, se presenta con un clima inestable, un descenso de las temperaturas respecto al día anterior y probabilidad de precipitaciones, especialmente en la noche.

La madrugada comenzó con temperaturas frescas de 7°C y la presencia de lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y 40%.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 10°C, con vientos leves del Oeste.

La tarde continuará mayormente nublada, con una temperatura máxima de 16°C.

El clima se complicará hacia la noche, donde se esperan chaparrones y un aumento significativo del viento. La temperatura rondará los 12°C y el viento, proveniente del Sureste, registrará velocidades de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 51 a 59 km/h. La probabilidad de precipitación en la noche se mantendrá entre el 10% y el 40%.

F.P