20°
20° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 06 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
06 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Temperaturas frescas en Esquel: Hoy no superará los 16°C con lluvias nocturnas

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La jornada de hoy, jueves 6 de noviembre, se presenta con un clima inestable, un descenso de las temperaturas respecto al día anterior y probabilidad de precipitaciones, especialmente en la noche.

 

La madrugada comenzó con temperaturas frescas de 7°C y la presencia de lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y 40%.

 

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 10°C, con vientos leves del Oeste.

 

La tarde continuará mayormente nublada, con una temperatura máxima de 16°C.

 

El clima se complicará hacia la noche, donde se esperan chaparrones y un aumento significativo del viento. La temperatura rondará los 12°C y el viento, proveniente del Sureste, registrará velocidades de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 51 a 59 km/h. La probabilidad de precipitación en la noche se mantendrá entre el 10% y el 40%.

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un padre sin consuelo: fue a visitar a su hija estudiante y la encontró muerta
2
 "La 10": El food truck de Iris que conquista Esquel y apunta a la Plaza del Cielo
3
 Fin de Temporada: Los tulipanes de Trevelin se despiden con doble "lluvia de pétalos"
4
 La Corte Suprema acepta la demanda de Chubut por Hidroeléctrica Futaleufú
5
 "Estoy contando los días para medirme con los mejores"
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
4
 Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"
5
 Muestra anual del EPJA y Semana Global del Emprendedorismo: "Juntos contribuimos"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -