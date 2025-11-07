11°
18° 13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 07 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 pais
07 de Noviembre de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Todo mal: le quitaron la licencia de conducir a la joven agredida por un hombre de 70 años

La agresión se viralizó, pero trajo otras consecuencias. Se comprobó que la chica manejaba con una sola mano y a 150 kilómetros por horas por denuncias de usuarios de las redes. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un jubilado agredió a una joven de 23 años en Villa del Parque, luego de que esta dejara su auto mal estacionado frente a su garaje, según confirmó el hombre. Después de que se difundieran las imágenes, también se revelaron videos de la joven manejando de forma irresponsable, por lo que Seguridad Vial terminó por intervenir, y solicitó el retiro de su licencia.

 

Tras la difusión de estos videos, publicados mayormente en TikTok, Agustina, quien es la conductora golpeada por el jubilado, recibió la noticia de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le quitará la licencia de conducir por caótica manera de conducir. El caso de la mujer que fue agredida por un jubilado: por qué le quitaron la licencia.

 

La mujer se convirtió en tendencia durante todo el jueves y abrió un gran debate. Incluso, llegó a denunciar al jubilado que la agredió, y recibió de parte de las autoridades un botón antipánico para protegerse del agresor. Su caso provocó que volvieran a viralizarse sus videos subidos a las redes, donde se la muestra manejando sin manos o llevando el auto a más de 150 kilómetros por hora.

 

Reveladas estas escenas, donde se ve claramente como ella puso en riesgo no solo a los demás automovilistas, sino a sí misma, el descontento general en las redes sociales creció, por lo que la ANSV tomó la terminante decisión de quitarle el registro de conducir, lo cual informaría posteriormente.

 

“Una conductora que fue noticia hoy en Villa del Parque (CABA) por otro caso, será suspendida luego de conocerse videos en sus redes sociales donde se filmaba mientras manejaba a más de 150 km/h”, comunicó la Agencia de Seguridad Vial.

 

Y sumó “Luego de varias denuncias que diferentes usuarios enviaron a la ANSV, el organismo identificó a la conductora y tomó la decisión de pedir la inhabilitación de la Licencia de Conducir, por poner en riesgo a terceros".

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Caza furtiva: Detienen a un conductor con carne de guanaco en bolsas de consorcio
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
4
 La foto que le salvó la vida a una joven que estuvo más de 40 horas desaparecida
5
 Compró el terreno de un hombre muerto, hizo un pozo en el fondo y encontró lingotes de oro
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -