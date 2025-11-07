Sánchez Albornoz:  “Despierta Chubut es un fracaso. Coincido totalmente con el concejal Crea.”

Análisis post-electoral

En su intervención, la edil se refirió a las opiniones de otros concejales tras las últimas elecciones, coincidiendo con la evaluación crítica sobre el resultado de la alianza provincial: “Despierta Chubut es un fracaso. Coincido totalmente con el concejal Crea.”

La concejal también destacó las declaraciones de otros ediles, como el presidente del Concejo Álvarez, presidente del cuerpo, quien ratificó su pertenencia partidaria y llamó a realizar una autocrítica del espacio. Sánchez Albornoz interpretó estas manifestaciones como una “postura crítica del intendente y del gobernador” por parte de los concejales, valorando la importancia de tener un posicionamiento político claro.

En el plano provincial, la concejal instó a los vecinos a estar atentos a los movimientos posteriores a las elecciones, mencionando el llamado a consulta pública de “al menos tres proyectos mineros” en la zona de Leleque, Paso de Indios y Gastre, que menciona que aparecieron en el Boletín Oficial.

Debate sobre los estándares de la gestión municipal

Sánchez Albornoz planteó un debate sobre los estándares de la administración municipal a raíz de comentarios que elogiaron al Intendente por su disponibilidad horaria. La edil consideró que la comunidad de Esquel debe aspirar a un nivel de gestión más exigente.

En este marco, la concejal felicitó al Intendente por la reciente obra de pavimentación, aunque expresó que la comunidad espera más del gobierno local: “Yo lo felicito al intendente. Una cuadra, la primera, lo felicito. Pero la verdad es que yo, como esquelense, espero más. Espero un poco más de la gestión municipal.”

Enfatizó que una gestión con una “vara” alta para Esquel debería incluir un apoyo al trabajo de cooperativas, a concentrar esfuerzos en la generación de puestos de trabajo para jóvenes que no lo tienen, entre otros puntos a destacar.

Propuesta de fideicomiso público y transparencia

Como eje central de su Hora de Preferencia, la concejal anunció que presentará un proyecto de ordenanza para la creación de un fideicomiso público, una herramienta destinada a dinamizar la obra pública municipal.

Según detalló, este fideicomiso buscaría aumentar la obra pública, generar trabajo y transparentar el uso de los fondos municipales. Sobre este último punto, Sánchez Albornoz hizo referencia a las inquietudes vecinales por el costo de las obras. “Este fideicomiso público pretende ser una herramienta para transparentar ese uso de fondos".

Finalmente, la concejal desmintió las declaraciones del Intendente sobre la falta de ideas en el cuerpo deliberativo y lamentó la falta de participación del Ejecutivo en las discusiones del Concejo, recordando que el Intendente no asiste desde mayo, cuando fue citado por el viaje a México.

La intervención concluyó con un saludo a los trabajadores municipales en su día, que será el próximo lunes, deseándoles que “nunca sean la variable de ajuste de un sistema económico.”

E.B.W.