Viernes 07 de Noviembre de 2025
07 de Noviembre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Torres se reúne con el ministro del Interior de la Nación por el Presupuesto y las retenciones al crudo

El encuentro con Diego Santilli será este viernes a las 15 horas.  
El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres mantendrá este viernes un encuentro de trabajo con el nuevo ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para dialogar en torno al proyecto de Presupuesto 2026 y las retenciones al sector petrolero. 

 

La reunión se fijó para las 15 horas y será la primera que el gobernador mantendrá con el flamante funcionario nacional tras su designación por parte del presidente Javier Milei. 

 

La agenda a abordar tendrá como eje central el análisis del presupuesto previsto para el próximo ejercicio y la situación en torno a las retenciones petroleras, un tema que el gobernador Torres viene planteando desde hace tiempo atrás. En este sentido este encuentro se da días después a la reunión que el mandatario mantuvo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, de la que además participaron intendentes, dirigentes de distintas operadoras y referentes sindicales, entre otros.

 

 

