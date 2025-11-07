11°
Viernes 07 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Con heridas cortantes y en la cama: así encontraron asesinadas a madre e hija en su casa

Tenían 74 y 41 años. Los vecinos sospecharon al no verlas durante días. La puerta de ingreso a la vivienda no estaba forzada. Investigan si se trató de un doble femicidio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Dos mujeres fueron encontradas muertas en el interior de una vivienda. Se trata de una mujer de 74 años y su hija de 41. La Justicia investiga si se trata de un doble femicidio en medio de un caso que generó gran conmoción.

 

Todo comenzó el jueves al mediodía cuando una mujer llamó al 911 para alertar que hacía varios días que no veía a su vecina. Por este motivo, personal policial se acercó a su vivienda, ubicada entre las calles Morón y Calderón del barrio porteño de Villa Luro.

 

Tras consultar con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, se autorizó el ingreso por la fuerza. Con la colaboración de los bomberos, los efectivos ingresaron y encontraron a las dos víctimas con heridas cortantes acostadas en una habitación de la casa.

 

Además, se comprobó que la puerta de acceso no presentaba signos de violencia. Sin embargo, las primeras pericias indicaron que los cuerpos de ambas presentaban señales de haberse defendido.

 

Fuentes cercanas a la investigación revelaron a La Nación que una de las sospechas es que fueron asesinadas por alguien que las conocíaSi bien no fue confirmado, los casos de estas características se investigan inicialmente como femicidio. Según pudo saber TN, las víctimas fueron identificadas como Estela, una costurera de 74 años, y su hija Soledad, de 41, que era chef.

 

Una vecina que tenía trato frecuente con las víctimas, contó a eltrece que la última vez que las vio fue entre el sábado y el domingo, cuando Soledad lavaba su auto frente a la casa: “Eran personas muy reservadas, no salían casi nunca. Si salían, era para caminar un rato las dos”, dijo conmovida. “El marido de Estela falleció el año pasado, así que vivían solas. Yo no escuché ni vi nada raro”, afirmó Sandra, otra vecina de las mujeres.

 

En la escena, trabajaron agentes de la Unidad Criminalística y personal de Investigaciones y Científica, quienes iniciaron las primeras pericias en una causa caratulada inicialmente como averiguación de homicidios.

 

