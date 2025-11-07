"La gente quiere que avancemos hacia una ciudad, una provincia y un país diferente"

Liza Arrúa Zieseniss, concejal de "Juntos por el cambio" Esquel, hizo uso de su hora de preferencia en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

"No hago uso demasiado seguido de la hora de preferencia, no tengo el relato político que tiene el resto de los concejales con su experiencia y me llama mucho la atención el hablar de 'varas' con respecto a lo que medimos en cuanto a gestión y demás. 'Varas' cuando ayer surgió un nuevo tema, aparentemente de corrupción, que tendrá que ir a la justicia y que yo espero que salga la verdad", comenzó la concejal.

Y prosiguió haciendo referencia a la investigación que se está llevando adelante en la causa que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "¿Hablamos de 'varas' cuando está pendiente la 'causa cuadernos'? ¿En serio?".

Por otro lado, la concejal se refirió al Hospital Garrahan: "Yo realmente hago otro tipo de análisis: no lo usaron como relato político, sí era necesaria la charla con respecto a la actualización de presupuestos, nadie lo pone en duda. El aumento se les dio después de las elecciones, cada uno acomoda el relato como quiere. Yo reconozco que a 'Despierta Chubut' no le fue bien, por supuesto. Creo que uno tiene que replantearse las políticas que está llevando adelante, pero sí interpreto que el voto mayoritario a nivel país fue para LLA, lo que quiere decir que la voluntad social quiere avanzar hacia lo nuevo y acá seguimos escuchando horas y horas de preferencia hablando de lo mismo. A ver si entienden que eso la gente no lo quiere más, no quiere más el kirchnerismo, no quiere más las antiguas políticas del peronismo que nos llevaron a la decadencia. La Argentina dijo que no quiere más de lo mismo".

En este sentido, aseguró: "Podrán gustarnos o no las formas, quizás hay que ajustar cierto orden en cuanto a las formas, por la misma burocracia que existe de toda la vida, pero en Esquel se están haciendo cosas. Yo hace unos días estuve en la ciudad de Puerto Madryn y veo que se construye, y se construye. A mí me había impresionado ver el tamaño de construcción del Hotel Carao, no tengo terreno allá y no me lo voy a comprar, digo porque sino piensan que siempre hay algo detrás. A mí me impresiona ver que después de 40 o 50 años se vuelve a construir un hotel en Esquel".

"La gente quiere que avancemos hacia una ciudad, una provincia y un país diferente", concluyó.

