“Saludo la honestidad de los concejales que se reconocieron mileistas”

El concejal del PJ en Esquel, Martín Escalona, se expresó en la sesión del Concejo Deliberante del día de hoy sobre el impacto de los resultados electorales en la política local.



Con los resultados definitivos, la lectura del concejal: “Esa fotografía permite tomar un termómetro real de qué es lo que está observando la sociedad en su conjunto. Me parece que ha sido muy claro el mensaje”, señaló, remarcando que el descontento con la gestión “lo veíamos en la calle, con los compañeros trabajadores estatales que ven totalmente destruido su poder adquisitivo, la lucha que dimos junto con las comunidades educativas para que no nos cerraran las carreras, la situación de salud”, ejemplificó.



La síntesis del reclamo, en sus palabras: “Creo yo que la sociedad nos está pidiendo madurez, nos está pidiendo coherencia en el trabajo” y frente a eso, Escalona propone: “Yo quiero discutir con el intendente política” y ejemplificó que “hablar de la teoría del derrame”, para Escalona, “es una ofensa contra los vecinos que no tienen agua, que no tienen leña, que no tienen comida, que no tienen trabajo, contra los comercios que van cerrando uno a uno, contra una temporada turística que tienen que esperar la temporada tulipanes para salvar el año”.



Escalona pidió que se avance en proyectos



Escalona recordó los proyectos que presentó y que “han sido archivados”, para volver a ponerlos en consideración: “Algunos han sido archivados, como el programa de microcréditos para muros de contención, ese fue aprobado. No tuvo ejecución. Cero. No figuró en el presupuesto” y otros ejemplos: “El programa de relevamiento territorial, nos pasa a nosotros constantemente, no tenemos información de qué tenemos en nuestro barrio. El programa de construcción de puentes vehiculares, ahí va despacito, pero va”.



Escalona también remarcó la importancia de invertir en deporte: “El programa de playones deportivos. Hemos vivido varios eventos deportivos, tanto acá como en Trevelin, y hemos visto cómo moviliza la sociedad”, frente a lo que esa propuesta es “Algo programático. Le pido al intendente que revise y facilite el tratamiento de esas ordenanzas”.



La discusión política, concluyó Escalona, es comparar los modelos económicos: “No hay teoría del derrame. El rico siempre quiere ser más rico. El pez grande se come al más chico. Sencillito. Yo creo en un Estado que regule la acción del privado. Que medie las tensiones sociales. Quiero discutir política”.



El reconocimiento a los concejales que reconocieron su postura de apoyo a Javier Milei: “Saludo la honestidad de los concejales que se reconocieron mileistas. Saludo esa honestidad. Porque tardó muy poco Taccetta en demostrar lo que realmente es y lo veníamos advirtiendo. Es Milei en nuestra ciudad", lo cual Escalona ve en las políticas llevadas a cabo: "Subsidiar empresas que son de afuera. Destruir las pocas empresas locales. El problema, Matías, no es el aparato estatal. El problema es la asignación de los recursos”.



Y por último, señaló la alerta de la comunidad educativa: “La amenaza nuevamente al cierre o no apertura de carreras. Ponerlo en agenda nuevamente. Ya vienen algunos anuncios por parte del Gobierno Nacional en modificar la Ley Nacional de Educación. No podemos permitir que se le cercene las aspiraciones a futuro de nuestros vecinos y vecinas".

SL

