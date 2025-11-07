11°
Chamorro: "La ciudad de Esquel no se vistió de violeta"

La concejal del Frente Vecinal Esquel, Evangelina Chamorro, festejó el triunfo de Unidos Podemos en la ciudad y destacó la lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan frente al gobierno nacional. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La concejal del Frente Vecinal Esquel, Evangelina Chamorro, hizo uso de su hora de preferencia en la décima quinta sesión del Concejo Deliberante. 

 

Para dar comienzo a su intervención, la concejal saludó a los trabajadores municipales y revalorizó su labor de cara a los festejos por su día. 

 

Pero además: "Quiero saludar a otros trabajadores y trabajadoras que han llevado adelante una enorme y épica lucha contra el salvajismo de este gobierno: son los trabajadores del Hospital Garrahan". Chamorro festejó "el triunfo" de los trabajadores de este hospital que derivó en el 61% de aumento para un sector. Sin embargo, comenta la concejal: "Todavía faltan los residentes". 

 

Por otro lado, Chamorro se refirió a las pasadas elecciones del 26 de octubre: "Podemos decir con satisfacción que la ciudad de Esquel no se vistió de violeta. En la ciudad de Esquel, en ambas categorías -tanto para Diputados como para el Consejo de la Magistratura-, ganó Unidos Podemos. Es un logro, al menos en esta región y en esta provincia, y es una lucha que se deberá dar de cara en adelante". Y, en la misma línea, la concejal caracterizó a los resultados electorales como una "derrota" del gobierno provincial. 

 

Finalmente, Chamorro se refirió a una fotografía del intendente Matías Taccetta con un ex-funcionario provincial denunciado públicamente: "La verdad, el intendente puede tener los amigos que quiera tener, pero no puede o no tiene derecho a re-victimizar a una víctima, a una vecina de nuestra ciudad. Nosotros nos solidarizamos con la vecina y reclamamos sororidad a las mujeres que integran el plantel político". 

 

 

R.G.

 

