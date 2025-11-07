13°
18° 13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 07 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Alto Río PercyEscuela 188
07 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Escuela N° 188 de Alto Río Percy promueve el sentido de pertenencia y se prepara para el Día de la Tradición

El relato de la directora de la Institución que lleva a sus alumnos a recorrer los senderos de Piedra La Aguja en un proyecto de Vida en la Naturaleza. El sábado 15 estarán festejando el Día de la Tradición: desfile, juegos y bingo. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Escuela N° 188 de Alto Río Percy, cerca de Esquel, está llevando adelante un ambicioso proyecto de vida en la naturaleza que busca fortalecer el sentido de pertenencia de sus estudiantes con la escuela y con la localidad.

 

Así lo explicó la directora de la institución, Silvana Quinteros, detallando que el proyecto es un trabajo pedagógico institucional que involucra a todos los niveles educativos. El corazón del proyecto es la participación en los senderos que ofrece Piedra La Aguja, un conocido atractivo turístico de Alto Río Percy.

 

Se realizó un estudio previo donde los alumnos de nivel inicial, primer ciclo y segundo ciclo, junto a sus docentes, recorrieron el circuito corto. Por su parte, el secundario básico, ciclo orientado, en compañía de profesores, tutores y profesores itinerantes, completó el circuito largo visitando los diferentes miradores del lugar. La directora mencionó que el establecimiento de Piedra La Aguja pertenece a la familia Díaz, "muy querida en la localidad."

 

El trabajo continuará con una segunda parte enfocada en la comunidad. La directora afirmó: "La idea es potenciar nuestro sentido de pertenencia no solo a la escuela sino también al lugar porque después en la segunda parte de nuestro trabajo lo que se va a realizar son diferentes entrevistas a los pobladores resaltando la cultura, sus tradiciones y sus actividades turísticas que se realizan en la zona."

 

Este proyecto sirve de antesala para la celebración del Día de la Tradición. El festejo incluirá el segundo desfile consecutivo, en el que participarán organizaciones gauchescas que saldrán desde la escuela hacia el predio de Alto Río Percy.

 

El evento central para celebrar las tradiciones y recaudar fondos se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre a partir de las 10:30 de la mañana. Habrá un acto con desfile y participación de la banda del ejército, números artísticos y grupos de danza. También se realizarán juegos hípicos para niños y adultos. El evento incluye la realización de un bingo de tres rondas, bingo extraordinario, para juntar fondos destinados al viaje de estudio de los alumnos de secundaria.

 

La directora Silvana Quinteros extendió la invitación a "todas las familias y la comunidad educativa en general a participar del evento," destacando la importancia de disfrutar una tarde en familia resaltando las tradiciones. Agradeció la difusión que pone "en valor las actividades que se vienen desarrollando alrededor de Esquel."

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tierras privadas: La Policía del Chubut actúa con determinación en la recuperación de predios
2
 Compró el terreno de un hombre muerto, hizo un pozo en el fondo y encontró lingotes de oro
3
 La foto que le salvó la vida a una joven que estuvo más de 40 horas desaparecida
4
 Conflicto de Tierras: Detallan la acusación por el ingreso a un campo en Gualjaina
5
 Trabajar en el paraíso: Buscan personal para la temporada 2026 en Puerto Patriada
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -