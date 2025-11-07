Escuela N° 188 de Alto Río Percy promueve el sentido de pertenencia y se prepara para el Día de la Tradición

La Escuela N° 188 de Alto Río Percy, cerca de Esquel, está llevando adelante un ambicioso proyecto de vida en la naturaleza que busca fortalecer el sentido de pertenencia de sus estudiantes con la escuela y con la localidad.

Así lo explicó la directora de la institución, Silvana Quinteros, detallando que el proyecto es un trabajo pedagógico institucional que involucra a todos los niveles educativos. El corazón del proyecto es la participación en los senderos que ofrece Piedra La Aguja, un conocido atractivo turístico de Alto Río Percy.

Se realizó un estudio previo donde los alumnos de nivel inicial, primer ciclo y segundo ciclo, junto a sus docentes, recorrieron el circuito corto. Por su parte, el secundario básico, ciclo orientado, en compañía de profesores, tutores y profesores itinerantes, completó el circuito largo visitando los diferentes miradores del lugar. La directora mencionó que el establecimiento de Piedra La Aguja pertenece a la familia Díaz, "muy querida en la localidad."

El trabajo continuará con una segunda parte enfocada en la comunidad. La directora afirmó: "La idea es potenciar nuestro sentido de pertenencia no solo a la escuela sino también al lugar porque después en la segunda parte de nuestro trabajo lo que se va a realizar son diferentes entrevistas a los pobladores resaltando la cultura, sus tradiciones y sus actividades turísticas que se realizan en la zona."

Este proyecto sirve de antesala para la celebración del Día de la Tradición. El festejo incluirá el segundo desfile consecutivo, en el que participarán organizaciones gauchescas que saldrán desde la escuela hacia el predio de Alto Río Percy.

El evento central para celebrar las tradiciones y recaudar fondos se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre a partir de las 10:30 de la mañana. Habrá un acto con desfile y participación de la banda del ejército, números artísticos y grupos de danza. También se realizarán juegos hípicos para niños y adultos. El evento incluye la realización de un bingo de tres rondas, bingo extraordinario, para juntar fondos destinados al viaje de estudio de los alumnos de secundaria.

La directora Silvana Quinteros extendió la invitación a "todas las familias y la comunidad educativa en general a participar del evento," destacando la importancia de disfrutar una tarde en familia resaltando las tradiciones. Agradeció la difusión que pone "en valor las actividades que se vienen desarrollando alrededor de Esquel."

E.B.W.