Viernes 07 de Noviembre de 2025
Moon Dos: dos artistas plásticas de la ciudad se unen para una muestra en El Cedro

Hoy a las 21 horas, el restaurant de comida árabe y local se abre para mostrar obras plásticas de las artistas Turmalina y Magia Gris.
El restaurante de cocina árabe y argentina, El Cedro, ubicado en Rivadavia 825, sigue sumando propuestas culturales novedosas para esta primavera en Esquel.

 

Este viernes a las 21 horas puntual, inaugura una muestra conjunta de dos artistas plásticas de la ciudad.

 

Turmalina y Magia Gris unen sus propuestas bajo el nombre "Moon dos", donde habrán ilustraciones de variadas técnicas en el espacio intimo de El Cedro.

 

Por capacidad limitada, se recomienda siempre la reserva previa. al teléfono (2945) 462273.

 

