Esquel, Argentina
Viernes 07 de Noviembre de 2025
07 de Noviembre de 2025
La Fiesta de Hacheros fue declarada de Interés Municipal

La Junta Vecinal del Barrio Estación celebra el reconocimiento a una fiesta que fue recuperada en 2024 y este año se hará en dos jornadas: "Es un buen empujón".
Vecinos representantes de la Junta Vecinal del Barrio Estación celebran el reconocimiento a la Fiesta del Hachero, una actividad que fue recuperada en 2024 y este año se hará en dos jornadas, contando con el reconocimiento de Interés Municipal.

 


"Es un buen empujón", explicaron: “Nos pone recontentos porque el año pasado pudimos realizar la fiesta a fuerza de pulmón después de 15 años que no se hacía, la recuperamos”.

 


Este año apuntan a mejorar y potenciar las actividades gracias al interés de los vecinos: “Queremos hacerlo, pero mucho mejor de lo que fue el año pasado, todo aporte a nosotros nos viene bien como comisión y como organizadores de esta fiesta, pero siempre agradeciendo que la gente siempre tiene predisposición está dispuesta a ayudar.

 


Destrezas criollas, palo enjabonado, baile campero y más, en dos jornadas

 


En 2024, la Fiesta del Hachero se realizó en el predio de La Trochita con donaciones de vecinos y competidores históricos que se pusieron al hombro (literalmente) el movimiento de postes, limpieza y sonido: “Es una fiesta que llama mucho la atención y a la vez de la gente misma ese interesa y empieza a llamar preguntando”.

 


Las inscripciones ya están abiertas para los participantes: “Están las inscripciones abiertas, hace ya un mes que venimos trabajando. Gracias a la presidenta del Barrio Estación que podemos hacer este concurso nuevamente para que no se pierda esto”.

 


Confirmado el reconocimiento, los organizadores confirman que la fiesta durará dos días: “Porque nosotros tratamos hacerlo lo mejor posible, este sábado 6 y domingo 7 de diciembre”.

 


